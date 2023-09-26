Правительство Австралии продлило санкции против рф и беларуси до 2025 года — Finance.ua

Правительство Австралии продлило санкции против рф и беларуси до 2025 года
Правительство Австралии продлевает действие штрафных пошлин на товары, импортируемые из россии и беларуси, еще на два года, до октября 2025 года.
Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.
МИД отмечает, что Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы взыскать с россии целевые санкции и торговые меры, которые уменьшают способность рф финансировать ее незаконную и жестокую войну в Украине.
Дополнительная 35-процентная пошлина на российский импорт впервые была введена в апреле 2022 года. Вместе с запретом на импорт золота и энергоносителей это оказало значительное влияние на торговлю между нашими странами.
Читайте также
Импорт из россии упал более чем на 95% во второй половине прошлого года, по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Австралия также призвала россию немедленно вывести свои войска с территории Украины, а беларусь — прекратить поддерживать действия рф.
«Австралия снова заявляет о нашей непреклонной поддержке суверенитета Украины и украинского народа», — говорится в заявлении министерства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью