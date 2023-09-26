Правительство Австралии продлило санкции против рф и беларуси до 2025 года — Finance.ua

Правительство Австралии продлило санкции против рф и беларуси до 2025 года Сегодня 13:27 — Мир

Правительство Австралии продлило санкции против рф и беларуси до 2025 года

Правительство Австралии продлевает действие штрафных пошлин на товары, импортируемые из россии и беларуси, еще на два года, до октября 2025 года.

Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

МИД отмечает, что Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы взыскать с россии целевые санкции и торговые меры, которые уменьшают способность рф финансировать ее незаконную и жестокую войну в Украине.

Дополнительная 35-процентная пошлина на российский импорт впервые была введена в апреле 2022 года. Вместе с запретом на импорт золота и энергоносителей это оказало значительное влияние на торговлю между нашими странами.

Читайте также Австралия вводит новые санкции против россии

Импорт из россии упал более чем на 95% во второй половине прошлого года, по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Австралия также призвала россию немедленно вывести свои войска с территории Украины, а беларусь — прекратить поддерживать действия рф.

«Австралия снова заявляет о нашей непреклонной поддержке суверенитета Украины и украинского народа», — говорится в заявлении министерства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.