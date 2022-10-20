Австралия усилила санкции против россии и беларуси — Finance.ua

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Австралия усилила санкции против россии и беларуси

Мир
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Австралия усилила санкции против россии и беларуси
Австралия усилила санкции против россии и беларуси
Австралия продлила действие действующих санкций против россии и беларуси на 12 месяцев, а также ввела новые ограничительные меры в отношении страны-агрессора и ее сателлита.
Об этом сообщает SBS News.
В совместном заявлении, опубликованном в четверг, министр иностранных дел Пенни Вонг и министр торговли Дон Фаррелл объявили, что австралийское правительство продлило действующую «карательную» 35-процентную пошлину на импорт российских и белорусских товаров до октября 2023 года.
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Правительство Австралии также приказало экспортному кредитному агентству страны Export Finance Australia отклонять любые запросы на займы или другие виды финансирования, поддерживающие торговлю с Россией или Беларусью или инвестиции в них.
Комментируя усиление санкционных мер против россии и беларуси, Пенни Вонг отметила, что Австралия работает с международным сообществом, чтобы «уменьшить способность россии финансировать ее незаконную, безнравственную войну».
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«Война россии против Украины является нападением на устав ООН. Это касается всех наций и всех народов», — добавила она.
В свою очередь, Дон Фаррел сказал, что действия правительства ужесточили уже принятые меры, включая запрет на импорт энергоносителей.
«Австралия остается преданной поддержке храброго народа Украины», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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