Зеленский одобрил решение СНБО о санкциях против олигархов и родственников путина — Finance.ua

Зеленский одобрил решение СНБО о санкциях против олигархов и родственников путина Сегодня 14:25

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда россиян и российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы , опубликованные на сайте президента.

Указы датированы 19 октября. В перечень, принятый СНБО, вошли более 3800 физических и юридических лиц — 2507 и 1374 соответственно.

«Сегодня (19 октября, — ред.) президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут достаточно неожиданные фамилии олигархов россии и очень большое количество компаний, предприятий и так далее», — прокомментировал решение президента секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 канала.

По словам Данилова, санкции в отношении одного человека «будут обособлены на определенный промежуток времени».

«Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка», — сказал секретарь СНБО.

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