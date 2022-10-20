Зеленский одобрил решение СНБО о санкциях против олигархов и родственников путина — Finance.ua
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Зеленский одобрил решение СНБО о санкциях против олигархов и родственников путина

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда россиян и российских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы, опубликованные на сайте президента.
Указы датированы 19 октября. В перечень, принятый СНБО, вошли более 3800 физических и юридических лиц — 2507 и 1374 соответственно.
«Сегодня (19 октября, — ред.) президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут достаточно неожиданные фамилии олигархов россии и очень большое количество компаний, предприятий и так далее», — прокомментировал решение президента секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 канала.
По словам Данилова, санкции в отношении одного человека «будут обособлены на определенный промежуток времени».
«Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка», — сказал секретарь СНБО.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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