Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут спровоцировать финансовую катастрофу, — JP Morgan Сегодня 14:35 — Мир

Фото: tribune.com.pk, tribune.com.pk

Масштабные пожары охватили один из крупнейших штатов США. В J.P. Morgan оценили финансовый ущерб, который спровоцировала разрушительная стихия.

Масштабные пожары в Калифорнии

В Лос-Анджелесе, что в штате Калифорния, со вторника бушуют масштабные пожары. Стихия уже заставила более 100 тысяч человек эвакуироваться. Кроме того, от огня пострадали более 13 тысяч домов. Эксперты из JP Morgan уже оценили предварительный ущерб от пожаров и предупредили о серьезных рисках. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times

По предварительным оценкам JP. Morgan, ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе может приблизиться к 10 миллиардам долларов. Перед угрозой финансового краха оказался страховой рынок США, который и без того испытывает финансовые трудности.

Известно, что пожары охватили один из самых богатых районов города Полисейдс, расположенного вблизи Лос-Анджелеса. В этом районе средняя цена дома составляет около 3,5 миллиона долларов.

Пожары в Калифорнии вспыхнули в особо уязвимый период для штата. Дело в том, что Калифорния борется с кризисом страхования жилья. В конце прошлого года комиссар по страхованию штата ввел новую политику для стабилизации отрасли. Однако эти изменения, возможно, не были достаточно быстрыми, чтобы защитить страховщиков и штат от финансовой катастрофы.

Читайте также США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $500 млн

Майкл Вара, занимающий должность директора программы климатической и энергетической политики Стэнфордского института окружающей среды Вудса, заявил, что речь идет о неконтролируемом распространении огня. По его словам, ущерб за одну ночь может составить 30 миллиардов долларов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.