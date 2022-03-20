Австралия предоставит Украине 70 тыс. тонн угля — Миненрего

Сегодня 19:13 — Энергетика

Австралия предоставит Украине по запросу украинского правительства не менее 70 тыс. тонн энергетического угля для усиления энергетической безопасности.

Об этом сообщается на странице Министерства энергетики Украины в фейсбуке.

«Австралия признана на международном уровне ведущим и надежным поставщиком энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны России», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как отмечается в сообщении, правительство Австралии провело работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля, что станет вкладом страны в обеспечение украинских потребителей надежным электроснабжением.

Стоимость угля и их доставки будет покрываться правительством Австралии.

Австралийская компания Whitehaven Coal будет организовывать соответствующую отправку. По правительственной линии вместе с украинской стороной прорабатывается вопрос скорейших поставок, отметили в Минэнерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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