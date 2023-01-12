Авиакомпания airBaltic первой в Европе оснастит самолеты интернетом Starlink: как это работает — Finance.ua

Авиакомпания airBaltic первой в Европе оснастит самолеты интернетом Starlink: как это работает Сегодня 05:14 — Технологии&Авто

Авиакомпания airBaltic первой в Европе оснастит самолеты интернетом Starlink: как это работает

Латвийская авиакомпания airBaltic станет первой в Европе, которая запустит на своих самолетах спутниковый интернет Starlink. Он будет бесплатным и доступным всем пассажирам.

airBaltic запустит бесплатный интернет Starlink на всех самолетах

Благодаря этому, все пассажиры смогут пользоваться доступом в интернет сразу после того, как попадут на борт авиалайнера. Услуга будет доступна как на земле, так и во время перелета.

«Это исторический момент для нашей авиакомпании и отрасли в целом. В скором времени airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, которая запустит высокоскоростной, безлимитный и бесплатный спутниковый интернет на борту», — заявил гендиректор Мартин Гаусс.

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Оператор Starlink — компания Илона Маска SpaceX — будет предоставлять на каждый самолет канал в 350 мегабитов. Так, если все 145 пассажиров на борту одновременно начнут пользоваться интернетом, каждый из них получит канал в 2,4 Мегабита. Этого достаточно, чтобы просматривать потоковое видео или даже трансляцию.

Антенна, которую установят на самолете, будет связываться со спутниками SpaceX, которые уже используются для предоставления сервиса Starlink на земле. Таким образом, и будет доступен выход в сеть в самолете.

Когда запустят Starlink? AirBaltic будет сотрудничать с SpaceX, чтобы получить необходимое одобрение STC (дополнительный тип сертификации).

Сертификация должна доказать, что оборудование не влияет на системы самолета, и его эксплуатация безопасна.

Ожидается, что уже в этом году авиаперевозчик и SpaceX приступят к установке продукта на всем авиапарке Airbus A220-300 airBaltic.

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Телеканал 24 По материалам:

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