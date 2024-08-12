Audi представила более доступную версию Q6 E-Tron — Finance.ua

Audi представила более доступную версию Q6 E-Tron 12.08.2024, 01:20 — Технологии&Авто

Audi представила более доступную версию Q6 E-Tron

Audi продолжает расширять линейку своего электрического внедорожника Q6 E-Tron. Компания представила новую базовую версию, что делает Q6 E-Tron более доступным.

Новая модель Q6 E-Tron оснащена единственным электромотором мощностью 252 лошадиные силы, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд. Главное отличие этой версии от предыдущих заключается в аккумуляторе на 83 кВтч, который обеспечивает пробег до 530 километров. Благодаря этому цена автомобиля снижена до 65 950 евро, что на 6000 евро дешевле версии Performance.

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Для тех, кто готов потратить чуть больше, Audi предлагает версию Launch Edition за 69 950 евро. Она отличается улучшенной обработкой и возможностью установки большего аккумулятора. Но если вам нужна максимальная комплектация с большим аккумулятором, цена вырастет до 75 950 евро.

Особенностью Q6 E-Tron является наличие переднего багажника (frunk), который доступен только в некоторых версиях за дополнительную плату. В Launch Edition этот удобный отсек входит в стандартную комплектацию.

uamotors По материалам:

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