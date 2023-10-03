Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил — Finance.ua

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Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил

Технологии&Авто
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Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил
Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил
Audi готовит электрические преемники спортивных моделей R8 и TT. Автомобили будут основаны на новой платформе SSP.
Об этом рассказали на сайте Autocar.
Первая попытка создать электрический суперкар была сделана Audi в 2015 году. Тогда дебютировал электромобиль R8 E-Tron, выпущенный ограниченным тиражом менее чем в 100 экземпляров.
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Теперь же в Audi планируют возродить модели R8 и TT, снятые с производства в 2023 году. Спортивные модели перейдут на электротягу с новой SSP платформой.
Концепт-кар Audi PB18 E-Tron демонстрировал, как бренд видит будущее электрических автомобилей. Однако модель так и не поступила в серийное производство.
Глава отдела технического развития Audi Оливер Гоффманн поделился, что платформа SSP будет основана на PPE, разработанной совместно с Porshe. Она будет предназначена для премиальных электрокаров, в том числе и спортивных моделей.
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Хоффман не назвал дату дебюта первых электромобилей на SSP, но отметил, что они появятся в начале жизненного цикла архитектуры. Потому преемники Audi TT и R8 появятся не ранее 2025 года.
Платформа SSP будет использоваться примерно для 80% автомобилей VW Group. Она получит несколько модификаций для разных моделей.
Генеральный директор VW Group Оливер Блум подтвердил, что SSP будет поддерживать несколько электромоторов суммарной мощностью до 1700 л.с. Именно такую ​​отдачу может получить преемник Audi R8.
По материалам:
Фокус
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