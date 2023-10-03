Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил — Finance.ua

Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил 03.10.2023, 02:34 — Технологии&Авто

Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил

Audi готовит электрические преемники спортивных моделей R8 и TT. Автомобили будут основаны на новой платформе SSP.

Об этом рассказали на сайте Autocar.

Первая попытка создать электрический суперкар была сделана Audi в 2015 году. Тогда дебютировал электромобиль R8 E-Tron, выпущенный ограниченным тиражом менее чем в 100 экземпляров.

Читайте также Audi изменит маркировку своих моделей

Теперь же в Audi планируют возродить модели R8 и TT, снятые с производства в 2023 году. Спортивные модели перейдут на электротягу с новой SSP платформой.

Концепт-кар Audi PB18 E-Tron демонстрировал, как бренд видит будущее электрических автомобилей. Однако модель так и не поступила в серийное производство.

Глава отдела технического развития Audi Оливер Гоффманн поделился, что платформа SSP будет основана на PPE, разработанной совместно с Porshe. Она будет предназначена для премиальных электрокаров, в том числе и спортивных моделей.

Читайте также В Audi представили нестандартный электромобиль с ярким дизайном (фото)

Хоффман не назвал дату дебюта первых электромобилей на SSP, но отметил, что они появятся в начале жизненного цикла архитектуры. Потому преемники Audi TT и R8 появятся не ранее 2025 года.

Платформа SSP будет использоваться примерно для 80% автомобилей VW Group. Она получит несколько модификаций для разных моделей.

Генеральный директор VW Group Оливер Блум подтвердил, что SSP будет поддерживать несколько электромоторов суммарной мощностью до 1700 л.с. Именно такую ​​отдачу может получить преемник Audi R8.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.