Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил — Finance.ua

Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил
Audi готовит электрические преемники спортивных моделей R8 и TT. Автомобили будут основаны на новой платформе SSP.
Об этом рассказали на сайте Autocar.
Первая попытка создать электрический суперкар была сделана Audi в 2015 году. Тогда дебютировал электромобиль R8 E-Tron, выпущенный ограниченным тиражом менее чем в 100 экземпляров.
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Теперь же в Audi планируют возродить модели R8 и TT, снятые с производства в 2023 году. Спортивные модели перейдут на электротягу с новой SSP платформой.
Концепт-кар Audi PB18 E-Tron демонстрировал, как бренд видит будущее электрических автомобилей. Однако модель так и не поступила в серийное производство.
Глава отдела технического развития Audi Оливер Гоффманн поделился, что платформа SSP будет основана на PPE, разработанной совместно с Porshe. Она будет предназначена для премиальных электрокаров, в том числе и спортивных моделей.
Хоффман не назвал дату дебюта первых электромобилей на SSP, но отметил, что они появятся в начале жизненного цикла архитектуры. Потому преемники Audi TT и R8 появятся не ранее 2025 года.
Платформа SSP будет использоваться примерно для 80% автомобилей VW Group. Она получит несколько модификаций для разных моделей.
Генеральный директор VW Group Оливер Блум подтвердил, что SSP будет поддерживать несколько электромоторов суммарной мощностью до 1700 л.с. Именно такую отдачу может получить преемник Audi R8.
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