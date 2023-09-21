Audi изменит маркировку своих моделей — Finance.ua

Audi изменит маркировку своих моделей Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

Audi изменит маркировку своих моделей

Audi не только развивает свою линейку электромобилей, но и решила усовершенствовать стратегию наименования моделей. Новые модели с двигателем внутреннего сгорания будут иметь нечетную цифру в обозначении модели, а электромобили — четную.

Например, новый электрический A6 E-tron будет продаваться с 2024 года. Но обновленная версия нынешнего A6 сменит название на A7. Также новый Q6 E-tron будет только электрическим, а Q5, который в 2024 году получит новое поколение — с двигателями внутреннего сгорания.

Технический босс Audi Оливер Хоффманн объяснил, что подобная логика моделей в конечном итоге станет привычной, чтобы клиенты сразу могли отличать тип двигателя по названию.

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Одним из примеров является A6. Это наша основная модель в сегменте, его будущее полностью электрическое, поэтому мы решили предоставить четные номера автомобилям BEV", — говорит Хоффманн.

Впрочем, Audi пока не отказывается от суффикса E-tron, используемого им для электрифицированных автомобилей с 2009 года. Хоффманн сказал: «Если вы увидите A6, это будет только аккумуляторный электромобиль. Он будет называться A6 E-tron, так же как Q6 E-tron. Но даже без этой приставки вы поймете, что А6 и Q6 — автомобили с аккумулятором».

Скорее всего, значок E-tron останется, но будет использоваться сродни значкам TDI и TFSI, которые сегодня Audi использует для обозначения дизельных и бензиновых моделей.

Телеканал 24 По материалам:

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