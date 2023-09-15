В Audi представили нестандартный электромобиль с ярким дизайном (фото) — Finance.ua

В Audi представили нестандартный электромобиль с ярким дизайном (фото)
Линейку Audi e-tron GT пополнила необычная версия RS Ice Race Edition. Она посвящена 40-летнему юбилею спортивного подразделения Audi Sport GmbH.
Об этом рассказали на сайте бренда.
Audi RS e-tron GT Ice Race Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Новинка отличается необычной футуристической окраской кузова в белом и серебристом цветах.
Электромобиль получил 21-дюймовые колесные диски чёрного цвета. Также на кузове появились контрастные акценты фиолетового цвета.
В интерьере присутствует эксклюзивная отделка с кожей цвета бриллианта. Руль выполнен из кожи и алькантары. Кроме этого появилась фиолетовая контурная подсветка.
Audi RS e-tron GT Ice Race Edition оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 646 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Силовая установка питается от аккумулятора емкостью 93 кВт⋅час. Запас хода электромобиля составляет 472 км.
Audi RS e-tron GT Ice Race Edition поступит в продажу в Европе уже в сентябре. Стоимость новинки пока неизвестна.
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