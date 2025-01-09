Audi готовит электрический седан A6 L e-tron — Finance.ua
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Audi готовит электрический седан A6 L e-tron

Технологии&Авто
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Audi готовит электрический седан A6 L e-tron
Audi готовит электрический седан A6 L e-tron
Audi готовится завоевать китайский рынок посредством нового электрического седана A6 L e-tron.
Этот автомобиль, разработанный специально для требований китайских покупателей, появится на рынке в 2026 году. В отличие от европейской версии, доступной в кузове лифтбек, китайская модель получила классический дизайн седана.
A6 L e-tron отличается удлиненной базой и акцентом на комфорте для пассажиров задних сидений, что особенно важно для премиум-сегмента в Китае. Облик седана сочетает в себе элегантность и современные технологии. Электромобиль оснащен изогнутой приборной панелью и аэродинамическими элементами, улучшенными для повышения энергоэффективности. Ожидается, что A6 L e-tron войдет в рейтинг самых лучших автомобилей бизнес-класса.
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Согласно инсайдерской информации, премьера автомобиля состоится на автосалоне в Шанхае в ближайшие месяцы. Этот проект станет частью стратегии Audi по увеличению присутствия на рынке Азии, где спрос на электрокары продолжает расти.
По материалам:
Ampercar
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