Audi готовит электрический седан A6 L e-tron — Finance.ua

Audi готовит электрический седан A6 L e-tron 09.01.2025, 00:25 — Технологии&Авто

Audi готовит электрический седан A6 L e-tron

Audi готовится завоевать китайский рынок посредством нового электрического седана A6 L e-tron.

Этот автомобиль, разработанный специально для требований китайских покупателей, появится на рынке в 2026 году. В отличие от европейской версии, доступной в кузове лифтбек, китайская модель получила классический дизайн седана.

A6 L e-tron отличается удлиненной базой и акцентом на комфорте для пассажиров задних сидений, что особенно важно для премиум-сегмента в Китае. Облик седана сочетает в себе элегантность и современные технологии. Электромобиль оснащен изогнутой приборной панелью и аэродинамическими элементами, улучшенными для повышения энергоэффективности. Ожидается, что A6 L e-tron войдет в рейтинг самых лучших автомобилей бизнес-класса.

Читайте также Audi закрывает завод в Бельгии

Согласно инсайдерской информации, премьера автомобиля состоится на автосалоне в Шанхае в ближайшие месяцы. Этот проект станет частью стратегии Audi по увеличению присутствия на рынке Азии, где спрос на электрокары продолжает расти.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.