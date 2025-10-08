0 800 307 555
AstraZeneca заключила сделку на $555 млн для генных разработок с использованием ИИ

Британско-шведская компания AstraZeneca подписала соглашение с биотехнологическим стартапом Algen Biotechnologies, специализирующимся на искусственном интеллекте.
Об этом сообщает Financial Times.
Целью партнерства является разработка и коммерциализация новых методов генной терапии на основе технологии Crispr.
Согласно условиям договора, Algen получит до $555 миллионов за достижение определенных регуляторных и коммерческих этапов. AstraZeneca не покупает долю в компании, но получает исключительные права на разработку и продажу созданных препаратов.
В рамках нового соглашения Algen будет использовать сочетание ИИ и Crispr для разработки терапии против заболеваний иммунной системы. Как отметил соучредитель компании Чун Хао Хуанг, речь идет не просто об анализе данных, а о создании новых решений путем комбинирования обеих технологий.
Algen была основана на базе лаборатории Беркли, где профессор Дженнифер Даудна разработала технологию Crispr — открытие, за которое в 2020 году получила Нобелевскую премию по химии. Даудна сейчас является советницей компании.
FT отмечает, что AstraZeneca, как и другие крупные фармпроизводители, активно ищет возможности применения ИИ для ускорения разработки лекарств.
Ранее компания сотрудничала с BenevolentAI в исследованиях заболеваний легких и почек, а швейцарская Roche в прошлом году заключила партнерство с Nvidia.
Напомним, в 2023 году AstraZeneca заключала сделку на сумму до $247 млн ​​с американской фирмой Absci, занимающейся разработкой лекарств и препаратов с использованием искусственного интеллекта, на разработку антител для борьбы с раком.
