Производство возобновляемой энергии в мире впервые превзошло угольную

Впервые в мире ветровые и солнечные электростанции произвели больше электроэнергии, чем угольные. За первые шесть месяцев 2025 возобновляемая энергетика опередила растущий спрос на электроэнергию, что привело к небольшому снижению потребления угля и газа.
В докладе климатического аналитического центра Ember говорится, что за первые шесть месяцев 2025 года возобновляемая энергетика опередила растущий спрос на электроэнергию в мире, что привело к небольшому снижению потребления угля и газа.
В первой половине года мир выработал почти на треть больше солнечной энергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что покрыло 83% прироста мирового спроса на электроэнергию. Рост ветроэнергетики составил чуть более 7%, что позволило возобновляемым источникам энергии впервые заменить ископаемое топливо.
Этот рубеж является важным поворотным моментом, по словам Малгожаты Вятрос-Мотыки, старшего аналитика по электроэнергетике Ember и автора доклада.
Она сказала: «Солнечная и ветровая энергетика сейчас развиваются достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на электроэнергию. Это знаменует начало перехода к чистой энергии, которая идет в ногу с ростом спроса».
Согласно отчету Ember, Китай и Индия в значительной степени ответственны за рост возобновляемых источников энергии, в отличие от США и Европы, в большей степени полагавшихся на ископаемое топливо.
В отдельном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отмечается, что к концу десятилетия мировая мощность возобновляемых источников энергии может более чем удвоиться, при этом ожидается, что 80% новых мощностей чистой энергии будет приходиться на солнечную энергетику.
Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА, заявил: «В ближайшие годы рост мировой мощности возобновляемых источников энергии будет определяться солнечной энергетикой, но также будут задействованы ветровая, гидроэнергетика, биоэнергетика и геотермальная энергия».
По материалам:
УНН
