Сможет ли Украина без Болгарии достроить атомные блоки ХАЭС — ответ Минэнерго

Украина может построить третий и четвертый энергоблоки на Хмельницкой атомной станции, не покупая ядерные реакторы у Болгарии.
Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
«Мы рассматриваем разные варианты. Не хотелось бы останавливаться только на болгарских реакторах. Если там не выходит, надо рассматривать другие варианты. Сейчас мы их нарабатываем с партнерами», — сказала Гринчук на пресс-конференции.
По ее словам, у Украины есть как технологии для строительства, так и собственные специалисты. А ядерные реакторы можно приобрести не только в Болгарии.
Ранее министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина продолжит переговоры с Болгарией о приобретении двух реакторов ВВЭР-1000 для энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Правительство планирует начать проект по достройке энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой атомной электростанции в следующем году.
Программа Кабинета министров предусматривает, что до 31 октября 2025 года будет обновлено технико-экономическое обоснование проекта, а до конца 2025 года следует подать в Верховную Раду законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков.
Ранее сообщалось, что проекты завершения строительства и сооружения новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС потребуют дополнительно в 9 тыс. сотрудниках и набора нового персонала.
Как сообщалось, «Энергоатом» планирует достроить на ХАЭС энергоблоки № 3 и № 4 с реакторами советской технологии ВВЭР-1000, а также реализовать в перспективе проекты строительства энергоблоков № 5 и № 6 с реакторами американской Westinghouse.
Економічна Правда
