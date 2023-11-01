Aston Martin представила инновационный велосипед с рамой из карбона (фото) — Finance.ua

Aston Martin представила инновационный велосипед с рамой из карбона (фото)
Британский автопроизводитель Aston Martin и компания J. Laverack представили инновационный велосипед .1R. Новинка получила современные технологии и стильный дизайн. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Aston Martin .1R получил минималистичный дизайн. Рама сделана из титановых наконечников, напечатанных на 3D-принтере, и трубок из углеродного волокна. Благодаря этому велосипед получился очень легким и крепким.
Снаружи нет точек крепления и необработанных сварных швов. Тормозные шланги также были спрятаны, чтобы не портить внешний вид модели.
На тормозах есть суппорты бронзового цвета. Они вдохновлены спорткарами Aston Martin.
На выбор предложат три трансмиссии с 12 передачами Shimano, Campagnolo и Sram Red. Они обеспечивают мгновенное изменение передач во время движения.
Каждое колесо имеет 28 спиц с черной отделкой, которая продолжается по бокам. Ступицы были разработаны специально для этого велосипеда и изготовлены из высокопрочного аэрокосмического алюминия.
Каждый владелец Aston Martin .1R будет приглашен в штаб-квартиру Aston Martin в Гейдоне. Там проведут индивидуальную «примерку» с основателями J.Laverack.
Клиенты могут заказать велосипед с разным оформлением трубок, вилок, руля и рамы. Тормозные суппорты и тормозные диски доступны в бронзовом или черном цветах.
Стоимость Aston Martin .1R не раскрывается. Однако он обойдется значительно дешевле, чем самая доступная модель бренда — спорткар Vantage, стоимостью от 146 986 долларов.
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