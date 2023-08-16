Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео) — Finance.ua

Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео) 16.08.2023, 00:11 — Технологии&Авто

Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео)

Aston Martin представил новый спортивный кабриолет DB12 Volante. Новинка отличается стильным дизайном и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте бренда.

Кабриолет Volante основан на купе Aston Martin DB12. Дизайнеры сделали все возможное, чтобы версия с мягким верхом выглядела столь же элегантно.

Aston Martin DB12 Volante получил электронный задний дифференциал и пять режимов вождения. Спорткар оборудован новыми адаптивными амортизаторами, позволяющими быстрее проходить повороты.

В базовую комплектацию входят чугунные тормозные диски диаметром 400 мм спереди и 360 мм сзади. За доплату доступны карбоно-керамические тормоза.

Спорткар оснастили 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Они обуты в шины Michelin Pilot S 5.

Мягкая крыша способна складываться всего за 14 секунд. Раскрытие происходит за 16 секунд на скорости до 50 км/ч.

В интерьере установлен 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей с новейшей информационно развлекательной системой. Также спорткар получил цифровую приборную панель.

В список оснастки входит аудиосистема Bowers & Wilkins с одиннадцатью динамиками. За доплату доступна музыкальная система с объемным звучанием мощностью 1170 Вт с 15 динамиками.

Aston Martin DB12 Volante оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Aston Martin DB12 Volante поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Стоимость спорткара пока не разглашается.

Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.