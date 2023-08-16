Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео) — Finance.ua
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Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео)

Технологии&Авто
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Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео)
Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео)
Aston Martin представил новый спортивный кабриолет DB12 Volante. Новинка отличается стильным дизайном и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте бренда.
Кабриолет Volante основан на купе Aston Martin DB12. Дизайнеры сделали все возможное, чтобы версия с мягким верхом выглядела столь же элегантно.
Aston Martin DB12 Volante получил электронный задний дифференциал и пять режимов вождения. Спорткар оборудован новыми адаптивными амортизаторами, позволяющими быстрее проходить повороты.
В базовую комплектацию входят чугунные тормозные диски диаметром 400 мм спереди и 360 мм сзади. За доплату доступны карбоно-керамические тормоза.
Спорткар оснастили 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Они обуты в шины Michelin Pilot S 5.
Мягкая крыша способна складываться всего за 14 секунд. Раскрытие происходит за 16 секунд на скорости до 50 км/ч.
Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео)
В интерьере установлен 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей с новейшей информационно развлекательной системой. Также спорткар получил цифровую приборную панель.
В список оснастки входит аудиосистема Bowers & Wilkins с одиннадцатью динамиками. За доплату доступна музыкальная система с объемным звучанием мощностью 1170 Вт с 15 динамиками.
Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео)
Aston Martin DB12 Volante оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.
Aston Martin DB12 Volante поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Стоимость спорткара пока не разглашается.
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По материалам:
Фокус
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