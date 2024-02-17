Aston Martin представил новый спорткар (фото) — Finance.ua

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Aston Martin представил новый спорткар (фото)

Технологии&Авто
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Aston Martin представил новый спорткар (фото)
Aston Martin представил новый спорткар (фото), Фото: Aston Martin
Автопроизводитель Aston Martin представил новую спортивную машину под названием 2025 Aston Martin Vantage.
Об этом сообщает CarBuzz.
«Поскольку мы вступаем в период кардинальных изменений в мире высокопроизводительных автомобилей, очень важно оставаться верными тем качествам, на которых построена легендарная марка», — объясняет генеральный директор Aston Martin Амедео Фелиса.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Автомобиль оснащен 4-литровым AMG трубодвигателем V8 мощностью 656 лошадиных сил и крутящим моментом 590 Нм, что на 153 л.с. и 85 Нм больше, чем у предыдущей модели авто.
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Всего за 3,4 секунды спортивный автомобиль разгоняется с 0 до 96 км/ч, а его наибольшая скорость не превышает 325 км в час.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Компания подготовила восьмиступенчатую автоматическую коробку передач для водителей 2025 Aston Martin Vantage.
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Также внутри автомобиля встроен 26-сантиметровый сенсорный экран, который может подключаться к Android и iOS.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Производство 2025 года Aston Martin Vantage начнется уже в этом квартале, но поставки следует ожидать уже во втором квартале 2024 года.
Цена спорткара пока неизвестна.
По материалам:
Укрінформ
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