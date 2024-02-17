Aston Martin представил новый спорткар (фото) — Finance.ua

Aston Martin представил новый спорткар (фото) Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Aston Martin представил новый спорткар (фото), Фото: Aston Martin

Автопроизводитель Aston Martin представил новую спортивную машину под названием 2025 Aston Martin Vantage.

Об этом сообщает CarBuzz.

«Поскольку мы вступаем в период кардинальных изменений в мире высокопроизводительных автомобилей, очень важно оставаться верными тем качествам, на которых построена легендарная марка», — объясняет генеральный директор Aston Martin Амедео Фелиса.

Фото: Aston Martin

Автомобиль оснащен 4-литровым AMG трубодвигателем V8 мощностью 656 лошадиных сил и крутящим моментом 590 Нм, что на 153 л.с. и 85 Нм больше, чем у предыдущей модели авто.

Читайте также Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев

Всего за 3,4 секунды спортивный автомобиль разгоняется с 0 до 96 км/ч, а его наибольшая скорость не превышает 325 км в час.

Фото: Aston Martin

Компания подготовила восьмиступенчатую автоматическую коробку передач для водителей 2025 Aston Martin Vantage.

Читайте также ЕС зафиксировали снижение оптовых цен на подержанные автомобили на 3,3%

Также внутри автомобиля встроен 26-сантиметровый сенсорный экран, который может подключаться к Android и iOS.

Фото: Aston Martin

Производство 2025 года Aston Martin Vantage начнется уже в этом квартале, но поставки следует ожидать уже во втором квартале 2024 года.

Цена спорткара пока неизвестна.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.