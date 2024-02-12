Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев — Finance.ua

Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев

Организация Consumer Repors, занимающаяся потребительскими исследованиями, составила список авто, которыми больше всего довольны их владельцы. Результаты исследования были обнародованы в сети.

В рамках исследования было опрошено 330 000 автовладельцев 29 различных брендов, выпущенных с 2021 по 2023 годы. Респондентов спрашивали, купят ли они снова модель той же марки, а также просили оценить свои автомобили по пяти параметрам: комфорт, удовольствие от вождения, емкость, практичность и стоимость эксплуатации.

Как выяснилось, наиболее довольны своими машинами владельцы Rivian (86%), Mini (77%), BMW и Porsche (по 76%).

В то же время менее всего довольны своими авто владельцы Nissan (55%), Volkswagen (51%) и Infiniti (43%).

Самыми комфортными эксперты признали Porsche и Genesis, а лучшими в управлении — Tesla и Rivian.

По вместительности не было равных Ram и Lincoln, наиболее практичными оказались авто бренда Genesis, а лучшие с точки зрения содержания — Tesla и Hyundai.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.