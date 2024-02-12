Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев — Finance.ua

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Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев

Технологии&Авто
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Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев
Названы автомобили, больше всего удовлетворяющие своих владельцев
Организация Consumer Repors, занимающаяся потребительскими исследованиями, составила список авто, которыми больше всего довольны их владельцы. Результаты исследования были обнародованы в сети.
В рамках исследования было опрошено 330 000 автовладельцев 29 различных брендов, выпущенных с 2021 по 2023 годы. Респондентов спрашивали, купят ли они снова модель той же марки, а также просили оценить свои автомобили по пяти параметрам: комфорт, удовольствие от вождения, емкость, практичность и стоимость эксплуатации.
Как выяснилось, наиболее довольны своими машинами владельцы Rivian (86%), Mini (77%), BMW и Porsche (по 76%).
В то же время менее всего довольны своими авто владельцы Nissan (55%), Volkswagen (51%) и Infiniti (43%).
Самыми комфортными эксперты признали Porsche и Genesis, а лучшими в управлении — Tesla и Rivian.
По вместительности не было равных Ram и Lincoln, наиболее практичными оказались авто бренда Genesis, а лучшие с точки зрения содержания — Tesla и Hyundai.
По материалам:
MMR
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