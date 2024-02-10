ЕС зафиксировали снижение оптовых цен на подержанные автомобили на 3,3% — Finance.ua

ЕС зафиксировали снижение оптовых цен на подержанные автомобили на 3,3% Сегодня 20:13 — Технологии&Авто

В январе индекс оптовых цен на б/у авто, который ежемесячно определяют аналитики AUTO1 Group, составил 142,0, а за год — на 4,9%.

Об этом пишет Институт исследований авторынка.

По сравнению с предыдущим месяцем текущий показатель также уменьшился на 3,3% - со 146,9 в декабре 2023 года до 142,0 в январе 2024 года.

Ценовой индекс AUTO1 Group (оптовые цены на авто с пробегом в Европе)

Но цены на автомобили с пробегом остаются на 24,8% выше, чем перед пандемией COVID-19. Эта динамика отвечает ожиданиям рынка. Согласно онлайн-опросу, проведенному AUTO1 Group среди своих B2B торговых партнеров, большинство европейских дилеров (61,1%) прогнозируют снижение цен на подержанные автомобили в 2024 году.

Ценовой индекс AUTO1 Group (оптовые цены на авто с пробегом в Европе)

Четверть (25,9%) дилеров ожидают, что цены на автомобили с пробегом останутся стабильными, тогда как меньшинство (13,0%) предполагает, что цены снова вырастут. Наконец, последствия такой тенденции могли бы привести к снижению стоимости «свежепригнанных» авто и для украинского покупателя.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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