Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупредили о последствиях повышения акцизов на горючее — Finance.ua

Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупредили о последствиях повышения акцизов на горючее Сегодня 07:05 — Казна и Политика

Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупредили о последствиях повышения акцизов на горючее

Повышение акцизов на бензин и дизель — это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению — ведь само население будет платить больше.

Об этом заявил глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

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«Идет массированное давление на малый и средний бизнес и незащищенные слои населения. Это очевидно. С одной стороны у нас война, а с другой — экономическая война. Конечно, бизнес просто так не сдастся и будет пытаться выживать. Как? Он будет транслировать эти налоги, пошлины и все, что касается затратной части, в цену. И мы с вами как потребители будем за все платить дороже — за хлеб, за проезд в транспорте, за услуги врача и т. д. Ну, а те, чьи продукты и услуги станут неконкурентными — будут вынуждены закрыться», — объяснил Соболь.

Он подчеркнул: горючее в Европе уже стоит дешевле, чем в Украине, поэтому любые аргументы относительно того, что увеличение акцизов требует ЕС, теряют свою актуальность.

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«Цены в Европе на горючее ниже, чем в Украине. Какое распоряжение Евросоюза может такое требовать? То есть, Евросоюз, дотируя украинское государство, осознавая, что Украина не может как самостоятельный международный партнер сегодня выполнять обязательства не только международные, но и внутренние, заставляет нас повысить акцизы? Это абсурд», — подчеркнул Соболь.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей — как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо — на 2,0 грн/л. Притом что в мае 2022 года бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.

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