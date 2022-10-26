«Армия восстановления»: в Минэкономики рассказали, на какие работы будут привлекаться безработные и сколько будут платить — Finance.ua

«Армия восстановления»: в Минэкономики рассказали, на какие работы будут привлекаться безработные и сколько будут платить Сегодня 10:01 — Личные финансы

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в Армию восстановления страны через их участие в общественно полезных работах.

Об этом сообщает Минэкономики.

«Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы — около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодняшний день мы имеем две армии — одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко

Безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

В частности, это может быть:

обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;

заготовка дров для военных и населения;

разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автомобильных дорог от завалов;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытия;

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

оказание помощи внутриперемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВ самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти.

К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице.

С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже введены в Сумской и Черниговской областях. Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных.

Инфографика: Минэкономики

Напомним, о том, что безработных будут привлекать к общественным работам Свириденко заявляла еще в июне. Тогда она говорила, что сначала в центрах занятости людям будут предлагать имеющиеся вакансии, соответствующие их умениям, навыкам и профессии. Если таковых не будет — предложат общественные работы.

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