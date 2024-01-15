«Армия восстановления»: безработным выплатили уже более 549 миллионов — Finance.ua
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«Армия восстановления»: безработным выплатили уже более 549 миллионов

Казна и Политика
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«Армия восстановления»: безработным выплатили уже более 549 миллионов
«Армия восстановления»: безработным выплатили уже более 549 миллионов
В рамках реализации проекта «Армии восстановления» на выплату заработной платы профинансировано уже 549 млн грн. Направление на работу получили 81 тысяч украинцев. Всего в проект «Армия восстановления» привлечены 19 регионов.
Об этом сообщила Государственная служба занятости в Telegram.
По состоянию на 15 января 2024 года, начиная с 1 октября 2022 года, Государственная служба занятости выдала 81 269 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего — в Харьковской области (16 122 направления).

Где привлечено наибольшее количество безработных

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных:
  • Донецкая (10 301 направление);
  • Полтавская (9861);
  • Киевская (9795);
  • Черниговская (8959) области.
Инфографика: Государственная служба занятости
Инфографика: Государственная служба занятости
Программа ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения, в том числе безработных и других незанятых лиц. С каждым из таких лиц заключается срочный трудовой договор.
Чаще всего безработных привлекают к:
  • работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
  • плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонт военной амуниции;
  • помощь по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбора завалов, восстановления жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;
  • работам по заготовке дров для нужд военных и населения.
Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине зарегистрировано 96,1 тыс. безработных, тогда как на 1 января 2023 года этот показатель был равен 186 508 человек.
Кабинет министров в октябре прошлого года повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления».
Оплату увеличили в полтора раза — с 6700 грн до 10 050 грн. При этом с 1 января 2024 года зарплата участников проекта вырастет до 10 650 грн, а с 1 апреля — до 12 тысяч грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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