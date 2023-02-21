«Армия восстановления»: безработным выплатили уже более 40 миллионов — Finance.ua

«Армия восстановления»: безработным выплатили уже более 40 миллионов Сегодня 11:49 — Личные финансы

«Армия восстановления»: безработным выплатили уже более 40 миллионов

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» уже привлекли почти 6,5 тысячи безработных, за что государство уже выплатило им 40 млн грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«С начала этого года в «Армию восстановления» было привлечено почти 3 тысячи безработных, выполняющих общественно полезные работы.

Недавно такие работы были начаты в Николаевской области, которая стала одиннадцатым присоединившимся к проекту регионом. Всего с его старта осенью 2022 года почти 6,5 тысячи безработных получили от государства оплату за выполнение работ по восстановлению на общую сумму 40 млн грн", — рассказала заместитель министра.

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По ее словам, больше всего безработных привлечены в «Армию восстановления» в таких регионах:

Полтавской области — 2018 человек,

Киевской — 1099 человек,

Сумской — 1064 человека,

Донецкой — 938 человек.

За выполнение таких работ они получают оплату в размере не менее 6700 грн, что больше, чем средний размер выплаты пособия по безработице, который получает человек, состоя на учете в центре занятости, добавили в Минэкономики.

Какую работу они выполняют

При этом виды общественно полезных работ зависят от нужд конкретного региона.

В частности, безработных привлекают к разбору завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, обустройству подвальных помещений под укрытия, фасовке гуманитарной помощи, приготовлению пищи военным, плетению маскировочных сеток, предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

Проект «Армия восстановления» был введен Правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно потерявших работу людей к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ, напомнили в министерстве.

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