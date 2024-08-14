АРМА выбрало оценщика ТРЦ Gulliver — Finance.ua

АРМА выбрало оценщика ТРЦ Gulliver Сегодня 16:35 — Фондовый рынок

ЧП «Бизнес-Консалтинг» победило в конкурсе по выбору оценщика столичного ТРЦ Gulliver.

«По результатам проведения конкурсного отбора субъектов оценочной деятельности по оценке торгово-офисного комплекса из четырех претендентов победителем конкурса выбрали ЧП «Бизнес Консалтинг», — говорится в сообщении.

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По данным сервиса YouControl, частное предприятие «Бизнес Консалтинг» зарегистрировано 22.01.1999 года, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Второе место по результатам отбора заняло ООО «Консалтинговая компания «Остров».

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Отмечается, что после осуществления независимой оценки актива АРМА объявит конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver. Участие в нем смогут принять все желающие. Квалификационные требования к претендентам будут объявлены позже.

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