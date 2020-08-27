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Укрэксимбанк и Ощадбанк реструктуризировали долги владельца ТРЦ "Гулливер"

Укрэксимбанк и Ощадбанк реструктуризировали долги владельца ТРЦ "Гулливер"

Ощадбанк и Укрэксимбанк завершили процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО “Три О”.

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата по финансовой реструктуризации.

В частности, в перечне связанных лиц должника — в том числе ООО “Компания “Мобил Вест”, Podemos LLP, Budley Coast Limited, Hetiber Finance Limited, Lavish Ventures Limited.

Известно, что ООО “Три О” — владелец и управляющий столичного ТРЦ “Гулливер” (Gulliver), а указанные связанные лица — учредители ООО “Три О”.

Как сообщалось, осенью 2018 года Ощадбанк и Укрэксимбанк выставляли на продажу права требования по кредитам, в обеспечении по которым был ТРЦ “Гулливер”. Стартовая цена была 18,2 млрд грн. Однако тогда торги не состоялись.

Ранее в госреестре прав на недвижимое имущество приводилась информация, что “Гулливер” был передан в залог Ощадбанка и Укрэксимбанка под консорциумный кредит на $441 млн (из которых $352,8 млн — от Ощадбанка, а $88,2 млн — от Укрэксимбанка) с погашением до 30 ноября 2025 года.

Напомним, в ноябре 2016 года СБУ проводил в ТРЦ “Гулливер” обыски по делу банка “Михайловский”, который был признан неплатежеспособным. Бенефициаром банка числился Виктор Полищук, владелец сети по продаже бытовой техники и электроники “Эльдорадо” и офисного центра “Гулливер”.

По материалам Дело
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