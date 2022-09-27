АРМА работает над передачей Украине зарубежного имущества 557 человек, причастных к российской агрессии — Finance.ua

АРМА работает над передачей Украине зарубежного имущества 557 человек, причастных к российской агрессии Вчера 21:34 — Казна и Политика

АРМА работает над передачей Украине зарубежного имущества 557 человек, причастных к российской агрессии

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) работает над передачей в пользу Украины зарубежного имущества 557 человек, причастных к российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В целом служба направила 349 запросов в 87 стран по поводу этих лиц и их имущества. По состоянию на сентябрь АРМА получило 88 ответов от компетентных зарубежных учреждений.

Читайте также В АРМА передали активы компании российского миллиардера почти на 300 миллионов

«В настоящее время АРМА совместно с зарубежными партнерами прорабатывает механизмы, позволяющие передавать российские активы в пользу Украины. Это требует внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов, поскольку большинство кейсов прецедентны и не имеют аналогов не только в отечественной, но и в международной практике», — объяснили в агентстве.

В управление государства могут перейти 26 объектов недвижимости, 32 земельных участка, 27 автомобилей, 1 судно и 320 000 евро на зарубежных счетах. Среди элитных объектов — яхта Mr. Maverick, усадьба во Франции и элитный дом в деловом районе Лондона, принадлежащих депутатам госдумы рф текущего созыва.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.