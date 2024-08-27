АРМА пополнила госбюджет на $700 тыс. благодаря покупке военных облигаций — Finance.ua

АРМА пополнила госбюджет на $700 тыс. благодаря покупке военных облигаций Сегодня 06:46 — Казна и Политика

АРМА получила на свои счета 709 415 долларов после того, как в июле приобрела военные облигации в иностранной валюте на сумму 31 млн долларов. Эти средства будут использованы для пополнения государственного бюджета Украины.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Напомним, что АРМА является единственным государственным органом в Украине, который имеет право покупать облигации внутреннего государственного займа под названием «Военные облигации». На данный момент общая сумма активного приобретения Военных облигаций составляет около 5,5 млрд грн в эквиваленте.

Согласно сообщению АРМА, в общую сумму закупленных облигаций входят, в частности, арестованные средства российских подсанкционных лиц и компаний. Речь идет об оффшорных компаниях, связанных с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, букмекерской компании 1xbet, а также 1 миллионе долларов бывшего председателя областной военно-врачебной комиссии.

Также отмечается, что с начала 2024 года агентство приобрело военные облигации на сумму 1,7 млрд грн и 31 млн дол. США, что в совокупности составляет около 3 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Діло По материалам:

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