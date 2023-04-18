АРМА получило 14,2 млн гривен: куда направят средства — Finance.ua
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АРМА получило 14,2 млн гривен: куда направят средства

Казна и Политика
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В рамках международного сотрудничества по ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 14,2 млн грн, похищенных с временно оккупированных территорий Украины. Эти средства переданы АРМА с целью покупки военных облигаций.
Об этом сообщается на сайте АРМА.
В ходе досудебного расследования разоблачены участники преступной схемы, которые пытались скрыто провезти из Турецкой Республики в Украину наличные средства в сумме 14,2 млн грн по территории Румынии с целью дальнейшей их конвертации в иностранную валюту и вывоза за границу.
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По информации следствия, эти средства были похищены с временно оккупированных территорий Украины.
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Идет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 110-2, ч 3 ст.209 УК Украины).
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В настоящее время подготовлен запрос о международно-правовой помощи в компетентные органы Румынии для обеспечения исполнения решений суда Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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