АРМА получило 14,2 млн гривен: куда направят средства — Finance.ua

АРМА получило 14,2 млн гривен: куда направят средства Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В рамках международного сотрудничества по ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 14,2 млн грн, похищенных с временно оккупированных территорий Украины. Эти средства переданы АРМА с целью покупки военных облигаций.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

В ходе досудебного расследования разоблачены участники преступной схемы, которые пытались скрыто провезти из Турецкой Республики в Украину наличные средства в сумме 14,2 млн грн по территории Румынии с целью дальнейшей их конвертации в иностранную валюту и вывоза за границу.

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По информации следствия, эти средства были похищены с временно оккупированных территорий Украины.

Идет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 110-2, ч 3 ст.209 УК Украины).

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В настоящее время подготовлен запрос о международно-правовой помощи в компетентные органы Румынии для обеспечения исполнения решений суда Украины.

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