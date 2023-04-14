АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами — Finance.ua

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АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами

Финтех и Карты
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АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами
АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами
АРМА получило доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, позволяющей идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами, передает АРМА.
Как сообщили в АРМА, Crystal Blockchain является компанией по блокчейн-аналитике, обеспечивающей аналитику данных и мониторинг крипто-транзакций для тысячи криптовалют в режиме реального времени; она работает по всему миру с клиентами в индустрии цифровых активов, банковском и финансовом секторе.
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Эксперт компании Crystal Святослав Дубовский провел презентацию и тренинг для сотрудников АРМА, в ходе которого были обсуждены возможности выявления и отслеживания сделок с использованием криптовалют, направленных на финансирование государства-агрессора и обход санкционных ограничений.
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В АРМА отметили, что виртуальные активы все чаще используются в незаконной деятельности, в том числе для отмывания доходов, полученных преступным путем. Кроме того, они являются инструментом для обхода санкций, позволяющими избегать санкционных ограничений и ответственности за их нарушение.
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"Например, в январе 2023 в США задержан основатель криптообменника BitZlato Анатолий Легкодымов. Ему инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем из российского даркнет-маркетплейса Hydra на сумму свыше 700 млн долларов.
С другой стороны, за счет криптовалюты мировое общество донатит средства на нужды ВСУ и гуманитарную помощь. Так, согласно данным аналитиков компании Crystal, за период с начала полномасштабного вторжения по март 2023 года в целом из криптокошельков пожертвовано около 200 млн долларов", — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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