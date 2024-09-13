АРМА ищет управителей для арестованного имущества Фукса — Finance.ua

АРМА ищет управителей для арестованного имущества Фукса Сегодня 09:30 — Казна и Политика

АРМА ищет управителей для арестованного имущества Фукса, Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурсы по отбору оценщиков и управляющих для арестованных активов бизнесмена Павла Фукса.

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Среди имущества — элитный жилой дом и шесть земельных участков на берегу р. Днепр в пгт. Козин Обуховского района Киевской области.

Также в управление планируют передать корпоративные права принадлежащих Фуксу компаний: ООО КУА «Эф Си Ай Партнерс» (100%), АО ЗНИКИФ «Киевский» (100%) и Интерстрой Групп (62%).

Фото: АРМА

«Внутри частного дома размещена дорогая и качественная мебель, бытовая техника, обустроен кинотеатр, тренажерный зал и массажный салон. А земельные участки находятся на берегу р. Днепр среди элитной частной застройки и могут использоваться для различных задач: от ведения сельского хозяйства и садоводства до строительства», — добавили в сообщении.

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