АРМА ищет управителей для арестованного имущества Фукса — Finance.ua

АРМА ищет управителей для арестованного имущества Фукса
Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурсы по отбору оценщиков и управляющих для арестованных активов бизнесмена Павла Фукса.
Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
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Среди имущества — элитный жилой дом и шесть земельных участков на берегу р. Днепр в пгт. Козин Обуховского района Киевской области.
Также в управление планируют передать корпоративные права принадлежащих Фуксу компаний: ООО КУА «Эф Си Ай Партнерс» (100%), АО ЗНИКИФ «Киевский» (100%) и Интерстрой Групп (62%).
«Внутри частного дома размещена дорогая и качественная мебель, бытовая техника, обустроен кинотеатр, тренажерный зал и массажный салон. А земельные участки находятся на берегу р. Днепр среди элитной частной застройки и могут использоваться для различных задач: от ведения сельского хозяйства и садоводства до строительства», — добавили в сообщении.
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