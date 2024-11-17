Археологический парк Помпеи ограничивает количество туристов: когда будут действовать новые правила — Finance.ua

Археологический парк Помпеи ограничивает количество туристов: когда будут действовать новые правила Сегодня 04:06 — Мир

Археологический парк Помпеи ограничивает количество туристов: когда будут действовать новые правила, Фото: istockphoto

Археологический парк с остатками античного города Помпеи введет с 15 ноября ежедневный лимит на количество туристов.

Об этом сообщается на сайте памятки.

«С 15 ноября билеты в Археологический парк Помпеи будут персонализированы и будут содержать имена посетителей», — говорится в сообщении.

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Также будет действовать дневной лимит в 20 тысяч входных билетов, чтоб ограничивать ажиотаж.

Новый регламент начнет действовать с 15 ноября.

Почему ввели лимит на количество туристов

Такое ограничение решили ввести после рекордного наплыва туристов летом, которого никогда не видели в истории достопримечательности, — более 4 миллионов посетителей в целом и пик более чем в 36 тысяч посетителей в одно из воскресений.

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«Мы работаем над несколькими проектами, чтобы уменьшить давление людей на объект, что может представлять опасность как для людей, так и для уникального и хрупкого культурного наследия», — сказал директор парка Габриэль Цухтригель.

Укрінформ По материалам:

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