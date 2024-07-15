Аргентина будет продавать доллары на параллельном рынке в рамках антиинфляционных мер — Finance.ua

Аргентина будет продавать доллары на параллельном рынке в рамках антиинфляционных мер Сегодня 12:37 — Мир

Центральный банк Аргентины начнет продавать доллары США на параллельных валютных рынках страны в рамках борьбы с инфляцией и замораживанием денежной массы в стране.

Об этом заявил Кабинет Министров Аргентины, передает Reuters.

Министр экономики Луис Капуто объявил о новой стратегии в субботу в мессенджере X, заявив, что она будет «способствовать углублению процесса дезинфляции».

«За 6 месяцев мы покончили с бюджетным дефицитом, квазифискальным дефицитом и монетарной эмиссией», — отметил Капуто.

Начиная с понедельника, когда центральный банк Аргентины будет выпускать песо для покупки долларов США на официальном валютном рынке, банк будет балансировать монетарную базу Аргентины путем продажи эквивалентного количества долларов на параллельном валютном рынке CCL.

«В Аргентине больше не печатается ни одного песо. Это историческая новость», — сказал Капуто в радиоинтервью.

Официальные данные, опубликованные в пятницу, показали, что пятимесячная полоса замедления инфляции закончилась в июне, когда месячная инфляция была выше, чем в мае.

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Стратегия, разработанная правительством президента Хавьера Милея, направлена ​​на стабилизацию денежной массы, снижение инфляции и сокращение разрыва между официальным курсом аргентинского песо и параллельным курсом, торгуемым на финансовых рынках.

С начала года на параллельных рынках южноамериканской страны наблюдается падение курса песо, который годами резко отличался от официального курса из-за строгого валютного контроля.

К закрытию торгов в пятницу официальный обменный курс составил 919,5 песо за доллар, а так называемый «CCL» — 1416,2 песо за доллар. Между тем широко используемый на черном рынке «синий» курс ослаб до исторического минимума в 1 500 песо за доллар в пятницу.

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Економічна Правда По материалам:

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