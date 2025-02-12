Арест активов Жеваго обжалуется в Верховном Суде — Finance.ua

Арест активов Жеваго обжалуется в Верховном Суде Сегодня 10:12

Арест активов Жеваго обжалуется в Верховном Суде

На этой неделе 10−14 февраля суды разных инстанций рассматривают иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам 14 банков, которые выводятся с рынка. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

В частности, Верховный Суд рассматривает:

11 февраля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда приступил к рассмотрению кассационной жалобы Фонда по иску к связанным лицам ПАО «ЛЕГБАНК» на сумму 548,6 млн грн (дело № 910/11 371/18). В течение 2011−2014 гг. руководством банка осуществлялись рисковые активные операции, угрожавшие интересам вкладчиков и кредиторов банка. В частности, заключались договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, где общими для всех операций являются следующие признаки: операции по купле-продаже ценных бумаг не имели финансово-экономической целесообразности и были заведомо убыточными для банка с учетом их номинальной стоимости, срока погашения, размера дисконта и т. п. ; ценные бумаги, принятые на баланс банка, имели многочисленные признаки фиктивности; рыночная стоимость ценных бумаг значительно ниже их балансовой стоимости (от 40% до 0,01% от балансовой стоимости); эмитенты, трейдеры и самые проблемные должники банка связаны между собой и т. д. Также в этот период заключен ряд кредитных договоров без надлежащего обеспечения (залогом выступали мусорные ценные бумаги), в частности, с такими общими признаками, как связанность между собой должников и эмитентов ценных бумаг, которые предоставлялись в обеспечение или находились на балансе банка; многочисленные признаки фиктивности эмитентов, залогодателей и должников. Кроме того, должники и эмитенты являются фигурантами уголовных дел по легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, реализации противоправных схем по конвертации средств и т. п.

; ценные бумаги, принятые на баланс банка, имели многочисленные признаки фиктивности; рыночная стоимость ценных бумаг значительно ниже их балансовой стоимости (от 40% до 0,01% от балансовой стоимости); эмитенты, трейдеры и самые проблемные должники банка связаны между собой Также в этот период заключен ряд кредитных договоров без надлежащего обеспечения (залогом выступали мусорные ценные бумаги), в частности, с такими общими признаками, как связанность между собой должников и эмитентов ценных бумаг, которые предоставлялись в обеспечение или находились на балансе банка; многочисленные признаки фиктивности эмитентов, залогодателей и должников. Кроме того, должники и эмитенты являются фигурантами уголовных дел по легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, реализации противоправных схем по конвертации средств 13 февраля этот же суд рассмотрит кассационную жалобу владельца ПАО «БАНК «Финансы и Кредит» К.К. Жеваго и третьих лиц на решение судов низших инстанций о наложении ареста на все имущество и денежные средства К. Жеваго. Речь идет об обеспечении исковых требований Фонда гарантирования по делу № 910/268/23 о нанесении убытков банку и его кредиторам на сумму 46 млрд грн.

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Как сообщал Фонд, в 2023 г. решением Хозяйственного суда г. Киев по делу № 910/268/23 были арестованы в качестве обеспечения иска активы К. Жеваго, принадлежащие ему через Ferrexpo AG:

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»;

часть корпоративных прав в размере 50,3% уставного капитала ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат»;

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО «Билановский горно-обогатительный комбинат».

Ferrexpo AG пыталась обжаловать этот арест в судах разных инстанций, однако 10 января 2024 г. Кассационный суд в составе Верховного Суда своим окончательным решением оставил арест в силе. Параллельно в июле 2024 г. Фонд гарантирования вкладов в суде добился ареста всех других имеющихся в Украине активов владельца банка «Финансы и кредит». Между тем рассмотрение иска Фонда к К. Жеваго на 46 млрд грн по делу № 910/268/23 находится на этапе подготовительных заседаний в суде первой инстанции.

Напомним, ущерб был нанесен банку «Финансы и кредит» и его кредиторам путем систематического кредитования связанных с акционером банка компаний и перечисления средств принадлежащим ему компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения.

Также на этой неделе ряд дел по искам Фонда в отношении связанных лиц банков будут рассматривать апелляционные суды. В частности, Северный апелляционный хозяйственный суд 11 февраля продолжил рассмотрение апелляционной жалобы Фонда по иску к связанным лицам АО «Дельта Банк» 22,9 млрд грн (дело № 910/21 280/21), а 12 февраля — апелляционную жалобу Фонда по одному из исков к связанным лицам ПАО КБ «Евробанк» на сумму 25,1 млн грн (дело № 910/680/20). 13 февраля Восточный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы Фонда на решение суда первой инстанции по иску к связанным лицам ПАО «Золотые Ворота» на сумму 618,7 грн (дело № 922/2860/18).

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