Арест активов Жеваго обжалуется в Верховном Суде — Finance.ua

Арест активов Жеваго обжалуется в Верховном Суде
На этой неделе 10−14 февраля суды разных инстанций рассматривают иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам 14 банков, которые выводятся с рынка. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
В частности, Верховный Суд рассматривает:
- 11 февраля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда приступил к рассмотрению кассационной жалобы Фонда по иску к связанным лицам ПАО «ЛЕГБАНК» на сумму 548,6 млн грн (дело № 910/11 371/18). В течение 2011−2014 гг. руководством банка осуществлялись рисковые активные операции, угрожавшие интересам вкладчиков и кредиторов банка. В частности, заключались договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, где общими для всех операций являются следующие признаки: операции по купле-продаже ценных бумаг не имели финансово-экономической целесообразности и были заведомо убыточными для банка с учетом их номинальной стоимости, срока погашения, размера дисконта
и т. п.; ценные бумаги, принятые на баланс банка, имели многочисленные признаки фиктивности; рыночная стоимость ценных бумаг значительно ниже их балансовой стоимости (от 40% до 0,01% от балансовой стоимости); эмитенты, трейдеры и самые проблемные должники банка связаны между собой и т. д.Также в этот период заключен ряд кредитных договоров без надлежащего обеспечения (залогом выступали мусорные ценные бумаги), в частности, с такими общими признаками, как связанность между собой должников и эмитентов ценных бумаг, которые предоставлялись в обеспечение или находились на балансе банка; многочисленные признаки фиктивности эмитентов, залогодателей и должников. Кроме того, должники и эмитенты являются фигурантами уголовных дел по легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, реализации противоправных схем по конвертации средств и т. п.
- 13 февраля этот же суд рассмотрит кассационную жалобу владельца ПАО «БАНК «Финансы и Кредит» К.К. Жеваго и третьих лиц на решение судов низших инстанций о наложении ареста на все имущество и денежные средства К. Жеваго. Речь идет об обеспечении исковых требований Фонда гарантирования по делу № 910/268/23 о нанесении убытков банку и его кредиторам на сумму 46 млрд грн.
Как сообщал Фонд, в 2023 г. решением Хозяйственного суда г. Киев по делу № 910/268/23 были арестованы в качестве обеспечения иска активы К. Жеваго, принадлежащие ему через Ferrexpo AG:
- часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»;
- часть корпоративных прав в размере 50,3% уставного капитала ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат»;
- часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО «Билановский горно-обогатительный комбинат».
Ferrexpo AG пыталась обжаловать этот арест в судах разных инстанций, однако 10 января 2024 г. Кассационный суд в составе Верховного Суда своим окончательным решением оставил арест в силе. Параллельно в июле 2024 г. Фонд гарантирования вкладов в суде добился ареста всех других имеющихся в Украине активов владельца банка «Финансы и кредит». Между тем рассмотрение иска Фонда к К. Жеваго на 46 млрд грн по делу № 910/268/23 находится на этапе подготовительных заседаний в суде первой инстанции.
Напомним, ущерб был нанесен банку «Финансы и кредит» и его кредиторам путем систематического кредитования связанных с акционером банка компаний и перечисления средств принадлежащим ему компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения.
Также на этой неделе ряд дел по искам Фонда в отношении связанных лиц банков будут рассматривать апелляционные суды. В частности, Северный апелляционный хозяйственный суд 11 февраля продолжил рассмотрение апелляционной жалобы Фонда по иску к связанным лицам АО «Дельта Банк» 22,9 млрд грн (дело № 910/21 280/21), а 12 февраля — апелляционную жалобу Фонда по одному из исков к связанным лицам ПАО КБ «Евробанк» на сумму 25,1 млн грн (дело № 910/680/20). 13 февраля Восточный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы Фонда на решение суда первой инстанции по иску к связанным лицам ПАО «Золотые Ворота» на сумму 618,7 грн (дело № 922/2860/18).
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