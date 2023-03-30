Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину — Finance.ua

Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину Сегодня 16:46 — Фондовый рынок

Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

Суд в городе Шамбери (Франция) в четверг отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Константина Жеваго.

Об этом говорится в заявлении адвокатов украинского бизнесмена, переданном агентству «Интерфакс-Украина».

«Суд отклонил запрос после тщательного рассмотрения всех материалов дела с учетом всех доказательств и аргументов, предоставленных стороной защиты», — отмечается в документе.

По мнению украинского бизнесмена, постановление французского суда подтверждает отсутствие достаточных оснований для экстрадиции и обосновывает необоснованность предъявленных обвинений.

«Это преследование содержит политический мотив и явные признаки пиар-кампании государственных правоохранительных органов. Надеюсь, что ГБР и Генпрокуратура наконец-то выслушают мои аргументы и будут соблюдать закон при дальнейшем рассмотрении этого дела», — приведены в сообщении слова Жеваго.

Его адвокаты отметили, что последние четыре года бизнесмен неоднократно обращался и продолжает обращаться в ГБР и Офис генерального прокурора с предложением дать показания, чтобы начать объективное расследование и обеспечить ему право на справедливое правосудие.

По их утверждениям, Жеваго хочет довести дело либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде как можно быстрее, но ни ГБР, ни Генпрокуратура не проявляют в этом интереса, в то время как дело наносит ущерб деловой и личной репутации предпринимателя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.