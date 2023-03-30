Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину — Finance.ua
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Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

Фондовый рынок
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Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину
Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину
Суд в городе Шамбери (Франция) в четверг отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Константина Жеваго.
Об этом говорится в заявлении адвокатов украинского бизнесмена, переданном агентству «Интерфакс-Украина».
«Суд отклонил запрос после тщательного рассмотрения всех материалов дела с учетом всех доказательств и аргументов, предоставленных стороной защиты», — отмечается в документе.
По мнению украинского бизнесмена, постановление французского суда подтверждает отсутствие достаточных оснований для экстрадиции и обосновывает необоснованность предъявленных обвинений.
«Это преследование содержит политический мотив и явные признаки пиар-кампании государственных правоохранительных органов. Надеюсь, что ГБР и Генпрокуратура наконец-то выслушают мои аргументы и будут соблюдать закон при дальнейшем рассмотрении этого дела», — приведены в сообщении слова Жеваго.
Его адвокаты отметили, что последние четыре года бизнесмен неоднократно обращался и продолжает обращаться в ГБР и Офис генерального прокурора с предложением дать показания, чтобы начать объективное расследование и обеспечить ему право на справедливое правосудие.
По их утверждениям, Жеваго хочет довести дело либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде как можно быстрее, но ни ГБР, ни Генпрокуратура не проявляют в этом интереса, в то время как дело наносит ущерб деловой и личной репутации предпринимателя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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