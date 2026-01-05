0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда или покупка автомобиля для бизнеса в Польше — что выгоднее

Технологии&Авто
4
Аренда или покупка автомобиля для бизнеса в Польше — что выгоднее
Аренда или покупка автомобиля для бизнеса в Польше — что выгоднее
Когда нужно обновить автопарк, возникает вопрос: выгоднее покупать авто или арендовать его на длительный срок?
Покупка автомобиля кажется более надежной, но это влечет высокие первоначальные расходы, непредвиденные ремонты и хлопоты с последующей продажей. Поэтому компании все чаще ищут модель, позволяющую понятно планировать расходы и не держать деньги «замороженными» в транспорте. Именно поэтому в Польше быстро растет популярность долгосрочной аренды.
Об этом пишет inpoland.

Долгосрочная аренда становится реальной альтернативой покупке и лизингу

В Польше долгосрочная аренда авто быстро набирает обороты и все чаще рассматривается как альтернатива лизингу или полной покупке. Такой формат предусматривает фиксированный ежемесячный платеж, в который уже включены:
  • пользование автомобилем,
  • техобслуживание,
  • страховка,
  • замена шин,
  • устранение рисков, связанных с продажей авто после завершения договора.

Почему это выгоднее

Ключевая особенность этой модели — клиент финансирует только амортизацию автомобиля, а не его полную цену. Для компаний с крупными автопарками это означает уменьшение операционных рисков и возможность более точно контролировать расходы на протяжении всего срока использования транспорта.

Читайте также: Автокредит vs лизинг: что выбрать

В отличие от лизинга, где обязанности в отношении состояния авто и его продажи могут ложиться на клиента, в долгосрочной аренде эти вопросы берет на себя поставщик услуг.
Еще один весомый аргумент в пользу долгосрочной аренды — предсказуемость эксплуатационных расходов. Риски непредвиденных поломок, техосмотры и ремонтные работы включены в ежемесячный платеж.
Такая модель давно доминирует в Западной Европе, и Польша активно движется в том же направлении: сегодня каждый третий корпоративный автомобиль в стране финансируется именно через долгосрочную аренду.
По материалам:
Finance.ua
АвтоДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems