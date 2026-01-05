Аренда или покупка автомобиля для бизнеса в Польше — что выгоднее
Когда нужно обновить автопарк, возникает вопрос: выгоднее покупать авто или арендовать его на длительный срок?
Покупка автомобиля кажется более надежной, но это влечет высокие первоначальные расходы, непредвиденные ремонты и хлопоты с последующей продажей. Поэтому компании все чаще ищут модель, позволяющую понятно планировать расходы и не держать деньги «замороженными» в транспорте. Именно поэтому в Польше быстро растет популярность долгосрочной аренды.
Об этом пишет inpoland.
Долгосрочная аренда становится реальной альтернативой покупке и лизингу
В Польше долгосрочная аренда авто быстро набирает обороты и все чаще рассматривается как альтернатива лизингу или полной покупке. Такой формат предусматривает фиксированный ежемесячный платеж, в который уже включены:
- пользование автомобилем,
- техобслуживание,
- страховка,
- замена шин,
- устранение рисков, связанных с продажей авто после завершения договора.
Почему это выгоднее
Ключевая особенность этой модели — клиент финансирует только амортизацию автомобиля, а не его полную цену. Для компаний с крупными автопарками это означает уменьшение операционных рисков и возможность более точно контролировать расходы на протяжении всего срока использования транспорта.
Читайте также: Автокредит vs лизинг: что выбрать
В отличие от лизинга, где обязанности в отношении состояния авто и его продажи могут ложиться на клиента, в долгосрочной аренде эти вопросы берет на себя поставщик услуг.
Еще один весомый аргумент в пользу долгосрочной аренды — предсказуемость эксплуатационных расходов. Риски непредвиденных поломок, техосмотры и ремонтные работы включены в ежемесячный платеж.
Такая модель давно доминирует в Западной Европе, и Польша активно движется в том же направлении: сегодня каждый третий корпоративный автомобиль в стране финансируется именно через долгосрочную аренду.
Поделиться новостью
Также по теме
Аренда или покупка автомобиля для бизнеса в Польше — что выгоднее
Почему автомобиль на индивидуальных номерах не выпустят за границу
Лидеры украинского рынка новых легковых автомобилей в 2025 году
120 миллиардов: xAI Илона Маска и другие компании-гиганты залезли в долги из-за ИИ
Apple вынуждена платить на 230% больше за оперативную память в топовых iPhone 17
Мировые рынки заполонили китайские бензиновые авто