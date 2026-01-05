Аренда или покупка автомобиля для бизнеса в Польше — что выгоднее Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Аренда или покупка автомобиля для бизнеса в Польше — что выгоднее

Когда нужно обновить автопарк, возникает вопрос: выгоднее покупать авто или арендовать его на длительный срок?

Покупка автомобиля кажется более надежной, но это влечет высокие первоначальные расходы, непредвиденные ремонты и хлопоты с последующей продажей. Поэтому компании все чаще ищут модель, позволяющую понятно планировать расходы и не держать деньги «замороженными» в транспорте. Именно поэтому в Польше быстро растет популярность долгосрочной аренды.

Об этом пишет inpoland.

Долгосрочная аренда становится реальной альтернативой покупке и лизингу

В Польше долгосрочная аренда авто быстро набирает обороты и все чаще рассматривается как альтернатива лизингу или полной покупке. Такой формат предусматривает фиксированный ежемесячный платеж, в который уже включены:

пользование автомобилем,

техобслуживание,

страховка,

замена шин,

устранение рисков, связанных с продажей авто после завершения договора.

Почему это выгоднее

Ключевая особенность этой модели — клиент финансирует только амортизацию автомобиля, а не его полную цену. Для компаний с крупными автопарками это означает уменьшение операционных рисков и возможность более точно контролировать расходы на протяжении всего срока использования транспорта.

В отличие от лизинга, где обязанности в отношении состояния авто и его продажи могут ложиться на клиента, в долгосрочной аренде эти вопросы берет на себя поставщик услуг.

Еще один весомый аргумент в пользу долгосрочной аренды — предсказуемость эксплуатационных расходов. Риски непредвиденных поломок, техосмотры и ремонтные работы включены в ежемесячный платеж.

Такая модель давно доминирует в Западной Европе, и Польша активно движется в том же направлении: сегодня каждый третий корпоративный автомобиль в стране финансируется именно через долгосрочную аренду.

