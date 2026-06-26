Аренда домов под Киевом: где цены выросли почти на 100%

По состоянию на май 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киеве составила 110 тыс. грн в месяц. Это на 16% больше, чем в мае 2025 года. Среди пригородов самый большой рост зафиксировали в Белогородке на 95%, до 97 тыс. грн.
«В начале лета украинцы активнее интересуются арендой домов, однако это не приводит к росту цен во всех пригородах. Рынок остается неоднородным: популярность каждой локации все больше зависит от ее преимуществ и стоимости жилья», — отмечают аналитики портала.
Также существенно подорожала аренда в Гнидине (+75% до 109 тыс. грн.) и Гостомеле (+69% до 70 тыс. грн.).
В Чабанах показатель за год составил +41%, до 70 тыс. грн.
В Вишенках и Украинке, по сравнению с маем 2025 года, прирост составил +21%, до 176 тыс. грн и 79 тыс. грн соответственно. Самая высокая медианная стоимость аренды дома в Козине — 442 тыс. грн, что на 18% больше, чем в прошлом году.
С +9% до +11% выросла медианная цена в Гатном (115 тыс. грн), Новых Петровцах (62 тыс. грн).
В то же время в ряде населенных пунктов зафиксировали снижение стоимости аренды:
Количество откликов на объявления по аренде дома в некоторых населенных пунктах ниже, чем в мае прошлого года. В частности, в Киеве в этом году она была меньше -17%.
В Киеве спрос снизился на 17%. Также меньше откликов было на объявления в:
Ходосовке на 51%;
Вишеньках на 48%;
Гатном на 47%;
Гнидыне на 35%;
Вышгороде на 33%;
Новых Петровцах на 26%;
Белогородке на 22%.
Однако кое-где спрос за год, наоборот, существенно вырос. Наибольший показатель в Новых Подгорцах +75%. Также заметно возросло количество откликов на объявления об аренды домов в Чабанах +53% и Хотяновке +44%. Несколько ниже показатели роста спроса в Украинке +32%, Лебедевке +16%, Гостомеле +10%, Козине +8%.
Возрастают спрос и цены в преддверии сезона
В месячной динамике четкой тенденции сезонного удорожания на аренду домов не зафиксировано. Медианная цена выросла в отдельных населенных пунктах, однако в других осталась на том же уровне или, наоборот, уменьшилась. Например, в Белогородке +12% в мае 2026 года по сравнению с апрелем 2026. В Гатном +4%. В Ходосовке медианная стоимость аренды дома за месяц стала меньше на -19%, а в Подгорцах — на -45%.
Что касается количества откликов на объявление, то оно в мае 2026 года больше, чем в апреле. Спрос на аренду домов в начале сезона вырос в:
Подгорцах на 116%;
Гнидыне на 48%;
Романкове на 35%;
Ходосовке на 32%;
Козине на 13%;
Хотяновке на 10%.
В Киеве за месяц значительных изменений не произошло: спрос вырос на +2%, а медианная цена аренды дома осталась на уровне апреля 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные ЛУН писал, что цены на рынке загородной и частной недвижимости Киевского региона немного охладились и стабилизировались после длительного периода роста. Так, в столице медианная стоимость аренды целого дома в мае составляла $2000 в месяц. Для сравнения: еще в сентябре 2023 года цена держалась на уровне $1500, а максимум зафиксирован в начале 2026 года, когда цена составила более $2300.
В области наблюдалась похожая траектория, однако с собственными региональными особенностями. Медианная цена аренды дома в Киевской области составляли $1800.