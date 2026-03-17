Apple выпустила наушники в коллаборации с Nike (фото, видео)

Серия беспроводных наушников совместно с Nike будет лимитированой

Компания Apple через свой бренд Beats объявила о запуске ограниченной серии беспроводных наушников совместно с Nike. Новинка получила название Powerbeats Pro 2 — Nike Special Edition.

Это первый случай, когда Beats создает аппаратный продукт в партнерстве с другой компанией. В то же время, сотрудничество Apple и Nike продолжается уже много лет — в частности в сфере Apple Watch и фитнес-аксессуаров.

Продажи новой модели стартуют 20 марта в онлайн-магазинах и отдельных Apple Store. Стоимость останется на уровне стандартной версии — 250 долларов.

Дизайн и функции

Специальная версия получила узнаваемые элементы Nike:

логотип swoosh на наушниках;

матовый черный кейс с Volt-вкраплениями;

слоган «Just Do It» внутри крышки.

Powerbeats Pro 2 также стал первым продуктом Apple, в котором реализовано отслеживание сердечного ритма непосредственно в наушниках в реальном времени. Эту функцию планируют интегрировать и в будущие модели AirPods.

Среди других характеристик:

до 45 часов автономной работы вместе с кейсом;

активное шумоподавление;

обновленная конструкция ушной крепи;

поддержка беспроводной зарядки.

Маркетинг и контекст

К продвижению новинки снова привлекли баскетбольную звезду Леброна Джеймса, много лет сотрудничающего с Beats. В новой рекламной кампании он появляется в нетипичном для себя формате — на гольф-поле.

Партнерство Apple и Nike имеет давнюю историю: еще при iPod компании выпускали совместные решения для бегунов, в частности сенсоры для отслеживания физической активности.

Эксперты считают, что новый продукт демонстрирует тренд на сочетание технологий и спорта, а также расширение функционала наушников в сторону медицинских и фитнес-возможностей.

borgexpert

