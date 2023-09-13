Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года — Finance.ua
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Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года

Фондовый рынок
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Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года
Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года
Компания Apple намерена отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года.
О таких замыслах технологического гиганта пишет AppleInsider.
Между тем экологические планы Apple не ограничатся только этим. Компания также объявила, что больше не будет использовать кожу в своих изделиях. Вместо этого она будет применять материал под названием FineWoven. Он производится из переработанных материалов и имеет несколько цветов.
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Приверженность Apple к защите окружающей среды проявляется и в других мерах. К примеру, речь идет о более экологичном производстве — гигант будет применять в нем переработанные металлы.
К примеру, около 95% корпуса нового Apple Watch Ultra 2 сделано из переработанных материалов. А вот для аккумуляторов в линейке iPhone 15 используют 100% переработанный кобальт.
Как известно, к 2030 году Apple стремится снизить влияние своих устройств на климат до нулевого уровня. Во время традиционной осенней презентации, которая состоялась 12 сентября, компания акцентировала внимание на этих экологических намерениях и пообещала воплотить их в жизнь.
По материалам:
mezha.media
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