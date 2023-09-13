Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года — Finance.ua

Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года
Компания Apple намерена отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года.
О таких замыслах технологического гиганта пишет AppleInsider.
Между тем экологические планы Apple не ограничатся только этим. Компания также объявила, что больше не будет использовать кожу в своих изделиях. Вместо этого она будет применять материал под названием FineWoven. Он производится из переработанных материалов и имеет несколько цветов.
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Приверженность Apple к защите окружающей среды проявляется и в других мерах. К примеру, речь идет о более экологичном производстве — гигант будет применять в нем переработанные металлы.
К примеру, около 95% корпуса нового Apple Watch Ultra 2 сделано из переработанных материалов. А вот для аккумуляторов в линейке iPhone 15 используют 100% переработанный кобальт.
Как известно, к 2030 году Apple стремится снизить влияние своих устройств на климат до нулевого уровня. Во время традиционной осенней презентации, которая состоялась 12 сентября, компания акцентировала внимание на этих экологических намерениях и пообещала воплотить их в жизнь.
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