Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года — Finance.ua

Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года Сегодня 23:41 — Фондовый рынок

Apple собирается отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года

Компания Apple намерена отказаться от пластиковой упаковки до конца 2024 года.

О таких замыслах технологического гиганта пишет AppleInsider.

Между тем экологические планы Apple не ограничатся только этим. Компания также объявила, что больше не будет использовать кожу в своих изделиях. Вместо этого она будет применять материал под названием FineWoven. Он производится из переработанных материалов и имеет несколько цветов.

Читайте также Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки

Приверженность Apple к защите окружающей среды проявляется и в других мерах. К примеру, речь идет о более экологичном производстве — гигант будет применять в нем переработанные металлы.

К примеру, около 95% корпуса нового Apple Watch Ultra 2 сделано из переработанных материалов. А вот для аккумуляторов в линейке iPhone 15 используют 100% переработанный кобальт.

Как известно, к 2030 году Apple стремится снизить влияние своих устройств на климат до нулевого уровня. Во время традиционной осенней презентации, которая состоялась 12 сентября, компания акцентировала внимание на этих экологических намерениях и пообещала воплотить их в жизнь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.