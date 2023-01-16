Apple с 2008 года выплатила разработчикам $320 млрд, однако темпы роста доходов App Store замедляются — Finance.ua
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Apple с 2008 года выплатила разработчикам $320 млрд, однако темпы роста доходов App Store замедляются

Технологии&Авто
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Apple с 2008 года выплатила разработчикам $320 млрд, однако темпы роста доходов App Store замедляются
Apple с 2008 года выплатила разработчикам $320 млрд, однако темпы роста доходов App Store замедляются
В январе каждый год компания Apple публикует сведения об общей сумме денег, которую разработчики App Store заработали с 2008 года. Это позволяет аналитикам и инвесторам Apple получить представление о том, сколько денег зарабатывает App Store. Новые данные дают основания полагать, что рост Apple App Store остановился.
Apple сообщила, что выплатила разработчикам $320 млрд, а в прошлом году этот показатель составил $260 млрд. Таким образом, за прошлый год компания выплатила $60 млрд. Разработчики получают от 70% до 85% валовых продаж их приложений, в зависимости от того, имеют ли они право на льготную ставку Apple. Таким образом, расчетный валовой доход App Store в 2022 году должен находиться в диапазоне около $70-85 млрд.
Эти цифры приблизительно соответствуют прошлогодним показателям, когда Apple заявила, что выплатила разработчикам $60 млрд в 2021 году. Это приблизительная оценка, которая может изменяться, поскольку неясно, какая доля разработчиков ежегодно платила стандартную комиссию 30%, а какая льготная ставка 15%. Также статистические данные Apple округлены, что вносит дополнительную погрешность.
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Apple заявила, что попытки экстраполировать размер бизнеса App Store на основе доходов разработчиков неточны. Это связано как разными ставками комиссионных, так и с тем фактом, что подавляющее большинство разработчиков платит более низкую комиссию в рамках программы малого бизнеса App Store. Она распространяется на разработчиков с годовым доходом менее $1 млн в год.
Apple заявила, что 2022 год стал «рекордным» для App Store, и сообщила о 900 млн подписок по сравнению с 745 млн подписок в 2021 году. Статистика Apple включает в себя всех, кто подписывается на сервис через Apple App Store, а не только ее собственные сервисы, такие как Apple TV+ и Music.
Вместе с тем новые данные свидетельствуют о замедлении роста App Store. Это важно для инвесторов, поскольку App Store является основной частью бизнеса Apple в сфере сервисов и источником прибыли компании.
Бизнес Apple в сфере сервисов вырос в 2022 финансовом году до $78,1 млрд, что на 14% больше предыдущего года. Но это значительное замедление по сравнению с темпами прироста 27% по итогам 2021 финансового года.
По материалам:
ITC.ua
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