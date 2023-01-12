Apple начнет производить собственные дисплеи в 2024 году, чтобы отойти от Samsung и LG — Bloomberg Сегодня 01:20 — Технологии&Авто

Компания Apple планирует начать использовать собственные дисплеи в мобильных устройствах уже в 2024 году, пытаясь снизить свою зависимость от технологических партнеров, таких как Samsung и LG.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, компания планирует начать с замены дисплея в часах Apple Watch самого высокого класса до конца следующего года.

Экраны обновляют текущий стандарт OLED — органических светодиодов — до технологии, называемой microLED, и Apple планирует в конечном итоге использовать такие дисплеи для других устройств, включая iPhone.

"Изменения стали частью широкомасштабных усилий по замене поставок Apple на детали собственного производства, что даст компании больше контроля над дизайном и возможностями своей продукции.

Технологический гигант отказался от чипов Intel Corp. в своих компьютерах Mac в пользу собственных разработок и планирует сделать то же с ключевыми беспроводными компонентами в своих iPhone", — пишет Bloomberg.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Samsung — первый производитель дисплеев в мире, и уже давно выпускает собственную версию microLED для телевизоров.

Но, сделав экраны собственными силами, Apple могла бы в долгосрочной перспективе лучше настраивать свои устройства и удерживать более крепкую цепочку поставок, пишет агентство.

Apple работает над изменением экранов уже много лет. Bloomberg впервые писал в 2018 году о плане компании разрабатывать собственные дисплеи, начиная с Apple Watch. Этот шаг нанесет удар по Samsung Display Co. и LG Display Co. — двум основным поставщикам экранов для часов.

Акции LG Display упали на 4,1% в среду после того, как агентство Bloomberg сообщило об этой новости. Акции Samsung Electronics Co., тем временем, потеряли большую часть своей прибыли во время утренних торгов в Сеуле.

Економічна Правда По материалам:

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