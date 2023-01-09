Apple ускоряет уход от Китая: экспорт iPhone из Индии превысил $2,5 миллиарда — Finance.ua
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Apple ускоряет уход от Китая: экспорт iPhone из Индии превысил $2,5 миллиарда

Фондовый рынок
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С апреля по декабрь 2022 года Apple экспортировала iPhone из Индии на сумму свыше $2,5 млрд — это почти вдвое превышает общую сумму предыдущего финансового года. Это также показывает, как Apple ускоряет уход от Китая.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, Foxconn Technology Group и Wistron Corp. отправили за границу гаджетов Apple на сумму свыше 1 миллиарда долларов США за первые девять месяцев финансового года, истекающего в марте 2023 года, рассказали источники.
Pegatron Corp., еще один крупный контрактный производитель Apple, намерен до конца января перевезти гаджеты за границу на сумму около $500 млн, рассказали собеседники на условиях анонимности.
"Стремительный рост объемов экспорта Apple иллюстрирует, как она наращивает операции за пределами Китая, где хаос на главном заводе Foxconn в Чжэнчжоу выявил уязвимые места в цепочке поставок компании и заставил ее сократить оценки производства.
Apple, самая дорогая компания в мире, начала собирать свои последние модели iPhone в Индии только в прошлом году, что является значительным отрывом от практики резервирования по гигантским заводам в Китае, которыми руководят ее основные тайваньские сборщики, включая Foxconn", — пишет агентство.
В то время как на Индию приходится только доля производства iPhone, рост экспорта стал хорошим условием для плана премьер-министра Нарендры Моди сделать страну альтернативой Китаю в качестве фабрики для всего мира, добавляет агентство.
«Огромное количество рабочей силы в Индии, поддержка Моде и преуспевающий местный рынок делают ее основным кандидатом на увеличение производства электроники. Foxconn, крупнейший поставщик Apple, начал строить производственные мощности в стране более пяти лет назад в ожидании необходимости расширения своего географического диапазона», — резюмирует издание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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