Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay — Finance.ua

Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay
Apple разрешит использовать свой платежный чип NFC другим компаниям для обработки транзакций. Это позволит банкам и другим службам конкурировать с Apple Pay.
Об этом пишет Bloomberg.
На такой шаг Apple пошел вынужденно, ведь на компанию давили регуляторы, в том числе в ЕС.
По новым изменениям, посторонние поставщики смогут использовать чип NFC для расчетов, в частности, в общественном транспорте, ресторанах и гостиницах. А вот поддержка государственных идентификационных карт появится чуть позже.
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Кроме того, пользователи могут установить платежное приложение другого производителя и заменить Apple Pay.
В Apple говорят, что, несмотря на это, потребуют сопутствующие сборы за использование чипа NFC. Это гарантирует, что его будут использовать только те, кто отвечает всем требованиям, стандартам безопасности и конфиденциальности.
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