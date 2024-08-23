Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay — Finance.ua

Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay 23.08.2024, 02:36 — Технологии&Авто

Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay

Apple разрешит использовать свой платежный чип NFC другим компаниям для обработки транзакций. Это позволит банкам и другим службам конкурировать с Apple Pay.

Об этом пишет Bloomberg.

На такой шаг Apple пошел вынужденно, ведь на компанию давили регуляторы, в том числе в ЕС.

По новым изменениям, посторонние поставщики смогут использовать чип NFC для расчетов, в частности, в общественном транспорте, ресторанах и гостиницах. А вот поддержка государственных идентификационных карт появится чуть позже.

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Кроме того, пользователи могут установить платежное приложение другого производителя и заменить Apple Pay.

В Apple говорят, что, несмотря на это, потребуют сопутствующие сборы за использование чипа NFC. Это гарантирует, что его будут использовать только те, кто отвечает всем требованиям, стандартам безопасности и конфиденциальности.

Speka По материалам:

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