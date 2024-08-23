Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay — Finance.ua
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Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay

Технологии&Авто
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Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay
Apple разрешит использовать свою технологию NFC для платежей вне Apple Pay
Apple разрешит использовать свой платежный чип NFC другим компаниям для обработки транзакций. Это позволит банкам и другим службам конкурировать с Apple Pay.
Об этом пишет Bloomberg.
На такой шаг Apple пошел вынужденно, ведь на компанию давили регуляторы, в том числе в ЕС.
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По новым изменениям, посторонние поставщики смогут использовать чип NFC для расчетов, в частности, в общественном транспорте, ресторанах и гостиницах. А вот поддержка государственных идентификационных карт появится чуть позже.
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Кроме того, пользователи могут установить платежное приложение другого производителя и заменить Apple Pay.
В Apple говорят, что, несмотря на это, потребуют сопутствующие сборы за использование чипа NFC. Это гарантирует, что его будут использовать только те, кто отвечает всем требованиям, стандартам безопасности и конфиденциальности.
По материалам:
Speka
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