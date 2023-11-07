Apple разрабатывает новый iMac с огромным экраном на 42 дюйма — Finance.ua

Apple разрабатывает новый iMac с огромным экраном на 42 дюйма Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает новый iMac с огромным экраном на 42 дюйма

3 . Но инсайдеры уже говорят о том, что компания готовит новую версию этого популярного компьютера. Судя по опубликованным планам, они станут по-настоящему чем-то новым, в отличие от нынешних моделей, получивших минимальные изменения, пишет В начале прошлой недели Apple представила новое поколение моноблоков iMac на чипах M. Но инсайдеры уже говорят о том, что компания готовит новую версию этого популярного компьютера. Судя по опубликованным планам, они станут по-настоящему чем-то новым, в отличие от нынешних моделей, получивших минимальные изменения, пишет Wccftech

Прежде всего стало известно, что Apple планирует перевести всю линейку компьютеров Mac на технологию OLED. Судя по частоте выпуска новых Mac, займет это много лет, но компания начнет переход с запуском iPad Pro в 2024 году. Согласно дорожной карте запуска продукта, также планируется производство сверхбольшой версии iMac, которая будет иметь 42-дюймовую OLED-панель.

Несколько деталей о будущих iMac

Apple никогда не делала экраны больше 32 дюймов. Самым большим ее продуктом в этом отношении является Pro Display XDR . Самые новые модели iMac получили экраны размером 24 дюйма.

Инсайдер с никнеймом Revegnus, на счету которого уже много правдивых утечек информации о технике компании, не говорит, откуда получил свои данные. Они показывают очередь, согласно которой компания будет выпускать свои устройства с 2024 года по 2029-й:

Как можно увидеть, 42-дюймовый iMac планируется на 2029 год.

Количество единиц, которые выпустит компания, составляет около 500 000, что довольно мало по сравнению с другими моделями. Поэтому можно заключить, что это будет нишевый продукт, ориентированный на состоятельных клиентов по очень высокой цене.

Читайте также Apple попрощалась с самой недооцененной функцией MacBook Pro

Никаких характеристик, кроме OLED-экрана, не указывается. Отметим, что 42 дюйма — это чуть больше 106 сантиметров.

Если сосчитать годы и поколения процессоров, то можно предположить, что работать большой iMac будет на чипе M 9 высокой комплектации.

Но не стоит забывать, что все зависит от Apple. Мы знаем много случаев, когда она отменяла тот или иной продукт. К примеру, iMac Pro должен был появиться вскоре после выпуска iMac M 1 , но этого так и не случилось. До 2029 года может многое измениться.

Телеканал новин 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.