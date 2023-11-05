Apple попрощалась с самой недооцененной функцией MacBook Pro — Finance.ua
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Apple попрощалась с самой недооцененной функцией MacBook Pro

Технологии&Авто
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Apple попрощалась с самой недооцененной функцией MacBook Pro
Apple попрощалась с самой недооцененной функцией MacBook Pro
На презентации 30 октября компания Apple представила обновленную линейку MacBook Pro, которая впервые выйдет без 13-дюймовой модели. Теперь «прошки» стартуют с 14 дюймов в новом дизайне, в котором компания окончательно отказалась от Touch Bar — длинного сенсорного дисплея над клавиатурой.
Впервые мы увидели Touch Bar в далеком 2016 году. Его релиз совпал с большим редизайном корпуса MacBook Pro. Модель 2016 года оказалась богата нововведениями — помимо новой сенсорной панели над клавиатурой в профессиональные макбуки пришла печально известная клавиатура-бабочка, распаянные на плате SSD, порт USB-С и прочее.
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Touch Bar критиковали с первого дня: он заменял собой целый ряд функциональных клавиш (F1, F2 и другие), необходимых для огромного количества пользователей. Панель позволяла разработчикам программного обеспечения выводить на этот экран всевозможные настройки, меню, запросы. Кнопки менялись в зависимости от того, какие программы или конкретные функции были открыты в это время.
Touch Bar расширил возможности функциональных клавиш, дал быстрый и более легкий доступ к функциям — все, что от вас требуется, это коснуться нужной. Но пользователи этого не приняли. Они не получили желаемую предсказуемость и тактильную отдачу для слепого нажатия. Так что владельцы MacBook Pro навсегда разделились на тех, кто обожает Touch Bar, и тех, кто его ненавидит.
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Apple так и не смогла убедить пользователей полюбить Touch Bar — хоть он и был очень функциональным, но популярным так и не стал. Чувствуя тренд, компания начала постепенно отказываться от него:
  • В 2019 году вышел MacBook Pro 16 с уменьшенной сенсорной панелью.
  • В редизайне 2021-го тачбар вообще исчез, оставшись лишь у младшей Pro на 13 дюймов.
  • Теперь, с выходом ноутбуков на процессоре М3, компания прощалась и с этой устаревшей моделью, и с Touch Bar.
По материалам:
Телеканал 24
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