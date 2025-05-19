Apple разрабатывает кремниевые аккумуляторы для увеличения автономности iPhone — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple разрабатывает кремниевые аккумуляторы для увеличения автономности iPhone

Технологии&Авто
9
Apple всерьез приступила к увеличению автономности своих устройств: по сообщениям издания ETNews, компания разрабатывает новую технологию аккумуляторов на основе чистого кремния. Вместе с рядом производителей корпорация намерена заменить традиционный графит, используемый в литий-ионных батареях, на более емкий кремний — это позволит сохранять больше энергии без увеличения размеров батареи.
Отказ от графита в пользу кремния открывает новые горизонты для портативной электроники, особенно в эпоху бурного развития ИИ на устройствах. Кремний способен значительно повысить плотность энергии, что критически важно для долгосрочной работы ИИ-функций прямо на смартфоне — без перегрева, увеличения толщины и необходимости постоянной подзарядки.
Читайте также
По данным источников, технология уже достаточно зрелая, чтобы преодолеть главную проблему кремниевых батарей — их нестабильное расширение при зарядке. Это означает, что массовое использование таких аккумуляторов в iPhone становится более реальным. Однако конкретные сроки появления новинки пока не сообщают, и, как отмечают аналитики, Apple может потребоваться еще несколько лет на доказательство и интеграцию.
Таким образом, параллельно с разработкой высокоскоростной памяти HBM для ИИ Apple движется в сторону создания полноценной экосистемы, в которой устройства смогут обрабатывать сложные задачи локально, оставаясь при этом компактными и энергоэффективными.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems