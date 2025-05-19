Apple разрабатывает кремниевые аккумуляторы для увеличения автономности iPhone — Finance.ua

Apple разрабатывает кремниевые аккумуляторы для увеличения автономности iPhone 19.05.2025, 00:53 — Технологии&Авто

Apple всерьез приступила к увеличению автономности своих устройств: по сообщениям издания ETNews, компания разрабатывает новую технологию аккумуляторов на основе чистого кремния. Вместе с рядом производителей корпорация намерена заменить традиционный графит, используемый в литий-ионных батареях, на более емкий кремний — это позволит сохранять больше энергии без увеличения размеров батареи.

Отказ от графита в пользу кремния открывает новые горизонты для портативной электроники, особенно в эпоху бурного развития ИИ на устройствах. Кремний способен значительно повысить плотность энергии, что критически важно для долгосрочной работы ИИ-функций прямо на смартфоне — без перегрева, увеличения толщины и необходимости постоянной подзарядки.

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По данным источников, технология уже достаточно зрелая, чтобы преодолеть главную проблему кремниевых батарей — их нестабильное расширение при зарядке. Это означает, что массовое использование таких аккумуляторов в iPhone становится более реальным. Однако конкретные сроки появления новинки пока не сообщают, и, как отмечают аналитики, Apple может потребоваться еще несколько лет на доказательство и интеграцию.

Таким образом, параллельно с разработкой высокоскоростной памяти HBM для ИИ Apple движется в сторону создания полноценной экосистемы, в которой устройства смогут обрабатывать сложные задачи локально, оставаясь при этом компактными и энергоэффективными.

iTechua По материалам:

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