Политика Китая заставляет Apple снижать цены на iPhone — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Политика Китая заставляет Apple снижать цены на iPhone

Технологии&Авто
24
Политика Китая заставляет Apple снижать цены на iPhone
Политика Китая заставляет Apple снижать цены на iPhone
Снижение цены на iPhone на треть на основных китайских электронных коммерческих платформах — это свидетельство об изменении стратегии Apple на китайском рынке.
Об этом пишет Techwireasia.
«Медленная экономика Китая сделала потребителей более чувствительными к ценам, в то время как растущий национализм делает покупку китайского более привлекательной. А программа субсидий, предназначенная для стимулирования внутреннего потребления, стала оружием против иностранных брендов», — отмечает сайт.
«Последствия выходят за пределы Китая. Если Apple нормирует скидки на своем втором по величине рынке, удерживать премиальные цены в других местах станет труднее и приведет к корректировкам цен в глобальном масштабе», — прогнозирует Techwireasia.
«Для компании, исторически контролировавшей премиальное ценообразование на глобальном уровне, это не скидки, это сигналы тревоги», — говорится в статье.
Читайте также
Основной вызов, с которым сталкивается Apple: как сохранить премиальную позицию в глобальном масштабе, одновременно конкурируя на растущем рынке товаров в Китае.
Причем Techwireasia отмечает, что официально Apple не объявила о снижении цен, а работает через каналы дистрибьюторов. Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone на рынке США и делает совершенно противоположное в Китае, говорится в статье.
Программу субсидий китайского правительства, предлагающую до 500 юаней за смартфоны стоимостью до 6000 юаней, сайт называет революционным изменением. И Apple приходится снижать цены, чтобы соответствовать требованиям для получения субсидий, отмечает Techwireasia.
А это вызов глобальной архитектуре бренда Apple, потратившей десятилетие на культивирование имиджа премиум-эксклюзивности, с постоянным глобальным ценообразованием.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems