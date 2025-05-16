Политика Китая заставляет Apple снижать цены на iPhone — Finance.ua

Политика Китая заставляет Apple снижать цены на iPhone Сегодня 06:27 — Технологии&Авто

Политика Китая заставляет Apple снижать цены на iPhone

Снижение цены на iPhone на треть на основных китайских электронных коммерческих платформах — это свидетельство об изменении стратегии Apple на китайском рынке.

Об этом пишет Techwireasia.

«Медленная экономика Китая сделала потребителей более чувствительными к ценам, в то время как растущий национализм делает покупку китайского более привлекательной. А программа субсидий, предназначенная для стимулирования внутреннего потребления, стала оружием против иностранных брендов», — отмечает сайт.

«Последствия выходят за пределы Китая. Если Apple нормирует скидки на своем втором по величине рынке, удерживать премиальные цены в других местах станет труднее и приведет к корректировкам цен в глобальном масштабе», — прогнозирует Techwireasia.

«Для компании, исторически контролировавшей премиальное ценообразование на глобальном уровне, это не скидки, это сигналы тревоги», — говорится в статье.

Основной вызов, с которым сталкивается Apple: как сохранить премиальную позицию в глобальном масштабе, одновременно конкурируя на растущем рынке товаров в Китае.

Причем Techwireasia отмечает, что официально Apple не объявила о снижении цен, а работает через каналы дистрибьюторов. Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone на рынке США и делает совершенно противоположное в Китае, говорится в статье.

Программу субсидий китайского правительства, предлагающую до 500 юаней за смартфоны стоимостью до 6000 юаней, сайт называет революционным изменением. И Apple приходится снижать цены, чтобы соответствовать требованиям для получения субсидий, отмечает Techwireasia.

А это вызов глобальной архитектуре бренда Apple, потратившей десятилетие на культивирование имиджа премиум-эксклюзивности, с постоянным глобальным ценообразованием.

Економічна Правда По материалам:

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