Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким дисплеем — Finance.ua
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Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким дисплеем

Технологии&Авто
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Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким дисплеем
Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким дисплеем
Кроме складного iPhone, Apple также разрабатывает большое устройство с гибким дисплеем, который станет гибридом iPad и MacBook. Сейчас в интернете появились некоторые новые детали о гаджете. Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким 19-дюймовым дисплеем
Информацией поделилось издание MacRumor, ссылаясь на отчет The Wall Street Journal.

Каким будет новый гаджет от Apple

Устройство оснастят 19-дюймовым экраном без каких-либо складок посередине — это будет самый большой дисплей среди всех планшетов и ноутбуков Apple.
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Ожидается, что новинка будет работать на iPadOS или специальной операционной системе, которая будет поддерживать приложения macOS. Остальные детали о гаджете пока остаются неизвестными.
Ожидать релиз складного устройства Apple с 19-дюймовым экраном стоит не ранее 2028−2029 годов.
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Дело в том, что Apple столкнулась с большим трудом в разработке этого типа устройства, поэтому пока компания не спешит выпускать его на рынок.
По материалам:
mezha.media
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