Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким дисплеем — Finance.ua

Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким дисплеем Сегодня 02:15 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким дисплеем

Кроме складного iPhone, Apple также разрабатывает большое устройство с гибким дисплеем, который станет гибридом iPad и MacBook. Сейчас в интернете появились некоторые новые детали о гаджете. Apple разрабатывает гибрид iPad и MacBook с гибким 19-дюймовым дисплеем

Каким будет новый гаджет от Apple

Устройство оснастят 19-дюймовым экраном без каких-либо складок посередине — это будет самый большой дисплей среди всех планшетов и ноутбуков Apple.

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Ожидается, что новинка будет работать на iPadOS или специальной операционной системе, которая будет поддерживать приложения macOS. Остальные детали о гаджете пока остаются неизвестными.

Ожидать релиз складного устройства Apple с 19-дюймовым экраном стоит не ранее 2028−2029 годов.

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Дело в том, что Apple столкнулась с большим трудом в разработке этого типа устройства, поэтому пока компания не спешит выпускать его на рынок.

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