Компания Apple разрабатывает новый AirTag 2: когда выйдет трекер — Finance.ua

Компания Apple разрабатывает новый AirTag 2: когда выйдет трекер
Помимо новой версии Magic Mouse компания Apple также работает над трекером AirTag 2.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации журналиста и инсайдера Марка Гурмана, новый AirTag будет использовать второе поколение чипа Ultra Wideband.
Этот чип дебютировал в прошлом году в iPhone 15 и Apple Watch Ultra 2. Он обеспечивает втрое больший радиус действия по сравнению с первым поколением чипа, используемого в текущем AirTag.
В моделях iPhone 15 и iPhone 16 есть функция Precision Finding, помогающая найти друзей в людных местах и обеспечивающая радиус действия до 60 метров. Новый AirTag сможет обеспечить подобный радиус действия.
Когда выпустят новый трекер
AirTag 2 будет выпущен примерно в середине 2025 года. Помимо увеличенного радиуса действия устройство будет иметь встроенный динамик, который будет сложнее удалить.
Что касается дизайна гаджета, то он не изменится.
Apple выпустила оригинальный Airtag в апреле 2021 года. Поэтому второе поколение пришлось ждать около четырех лет.
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