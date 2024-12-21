Apple обновит Magic Mouse: новый дизайн и исправление недостатков — Finance.ua

Apple обновит Magic Mouse: новый дизайн и исправление недостатков Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Apple обновит Magic Mouse: новый дизайн и исправление недостатков

Apple работает над новой версией Magic Mouse.

Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

В своем отчете Гурман сообщил, что в последние месяцы Apple разрабатывала «полное обновление» Magic Mouse с дизайном, который «лучше соответствует современной эпохе».

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Однако ждать новинку в ближайшие месяцы не стоит. Если всё пойдет по плану, устройство дебютирует на рынке не ранее середины 2026 года.

Следующая версия устройства получит совершенно новый внешний вид.

Также гаджет будет более эргономичный и удобный в использовании.

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Помимо этого Apple наконец-то исправит главный недостаток актуальной модели — неудобное расположение порта для зарядки. Его перенесут в другое место.

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