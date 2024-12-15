Альтернатива Apple Pay: норвежская компания создала программу для платежей — Finance.ua

Альтернатива Apple Pay: норвежская компания создала программу для платежей Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Альтернатива Apple Pay: норвежская компания создала программу для платежей

Норвежская компания Vipps, создавшая одноименную программу для мобильных платежей, первой в мире предложила пользователям iPhone альтернативу Apple Pay.

Об этом сообщили в компании.

Это стало возможным благодаря тому, что ранее Apple разрешила сторонним разработчикам использовать технологию NFC.

«Мы долго боролись за то, чтобы иметь возможность конкурировать на равных с Apple. Поэтому кажется почти сюрреалистическим, наконец-то запустить наше собственное решение», — говорит Руне Гарборг, генеральный директор Vipps MobilePay.

Как это работает

Пользователи Vipps могут применять приложение для всех видов платежей.

С помощью программы они смогут оплачивать покупки в магазинах, онлайн-заказы, а также совершать платежи организациям и ассоциациям и многое другое.

Бесконтактная оплата на iPhone с помощью Vipps будет работать на всех терминалах, поддерживающих карты BankAxept.

По информации компании, в Норвегии девять из десяти карточных терминалов поддерживают эту технологию.

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Впоследствии компания расширит эту возможность для терминалов, поддерживающих Visa и Mastercard.

Это позволит использовать бесконтактную оплату Vipps на iPhone по всему миру.

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